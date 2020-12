SPÖ-Termine von 14. Dezember bis 20. Dezember 2020

Wien (OTS/SK) -



MONTAG, 14. Dezember 2020:

10.00 Uhr Online-Pressegespräch mit den österreichischen Europaabgeordneten Günther Sidl (SPÖ), Alexander Bernhuber (ÖVP), Roman Haider (FPÖ), Thomas Waitz (Grüne), und Claudia Gamon (Neos) zum Thema "Höhere Trinkwasserqualität in der EU". Das Pressegespräch wird über Zoom durchgeführt. Aus organisatorischen Gründen bitte um Anmeldung unter bernhard.schinwald@ep.europa.eu

10.15 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des EU-Parlaments (14. bis 17. Dezember) findet ein Online-Pressegespräch mit den SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Evelyn Regner statt. Das Pressegespräch wird über Zoom durchgeführt. Anmeldung unter jakob.flossmann@ep.europa.eu

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Es ist ein gutes Land“, kuratiert von Wolfgang Maderthaner, findet ein Gespräch zum Thema „Hofräte, Einflüsterer, Spindoktoren - 300 Jahre graue Eminenzen am Ballhausplatz - Eine republikanische Geschichtsstunde“ mit Manfred Matzka (ehemaliger Sektionschef im Bundeskanzleramt) und Wolfgang Maderthaner (Historiker, Verein Geschichte der Arbeiterbewegung) statt. Die YouTube-Premiere ist abrufbar unter https://tinyurl.com/yd9wz8np. Nähere Informationen finden Sie unter https://tinyurl.com/y3s6bvqf

21.00 Uhr In der zweiten Ausgabe von POLITIK AM RING diskutieren live in der Mediathek der Parlamentshomepage die Wirtschafts- bzw. Tourismussprecherinnen und -sprecher der fünf Parlamentsfraktionen unter dem Eindruck der Corona-Krise zum Thema „Weihnachtsgeschäft abgesagt? Wie kommen Handel und Tourismus aus der Krise?“ Unter der Leitung von Gerald Groß diskutieren Christoph Matznetter (SPÖ), Karl Schmidhofer (ÖVP), Erwin Angerer (FPÖ), Elisabeth Götze (Grüne), Josef Schellhorn (NEOS), Josef Baumgartner (WIFO) und Mike Peters (Institut für Strategisches Management, Marketing und Tourismus an der Universität Innsbruck). Die Sendung wird aus dem Dachfoyer der Wiener Hofburg übertragen und ist unter www.parlament.gv.at/POLITIKAMRING live zu sehen.

DIENSTAG, 15. Dezember 2020:

11.00 Uhr Virtuelle Festsitzung anlässlich des 75. Jahrestages der Konstituierenden Sitzungen des Nationalrates und des Bundesrates am 19. Dezember 1945. Es sprechen u.a. die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures und SPÖ-Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner. Die Festveranstaltung wird um 11.00 Uhr auf ORF 2 live übertragen. Der entsprechende Livestream wird auch auf der Website des Parlaments verfügbar sein. (Parlament in der Hofburg).

MITTWOCH, 16. Dezember 2020:

12.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Reihe „Arab Changes“, kuratiert von Gudrun Harrer, spricht Thomas Hegghammer (Senior Research Fellow at the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) and Adjunct Professor of Political Science at the University of Oslo) zum Thema „The Future of Jihadism in Europe“. Nähere Informationen zum ZOOM Live Talk bzw. FACEBOOK Live finden Sie unter https://tinyurl.com/y22dzn2s.

23.25 Uhr Stv. SPÖ-Klubobmann Jörg Leichtfried nimmt am ATV-Talk „Polit-Jahr 2020“ zum Thema „Corona und das politische Jahr 2020“ teil (ATV).

DONNERSTAG, 17. Dezember 2020:

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

FREITAG, 18. Dezember 2020:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“, kuratiert von Robert Misik, findet ein Gespräch mit Christoph Zielinski über Gesundheitssystem, Gerechtigkeit und Bürgerrechte in der „pandemischen Gesellschaft“ statt. Die YouTube-Premiere „AUS KREISKYS WOHNZIMMER“ ist abrufbar unter https://tinyurl.com/yd9wz8np. Nähere Informationen dazu finden Sie unter https://tinyurl.com/y22dzn2s.

(Schluss) mp/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/