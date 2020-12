Toto: Siebenfachjackpot – 245.000 Euro warten

3 Zwölfer zu je rund 4.500 Euro und weiter Jackpot in der Torwette

Wien (OTS) - Die Toto Jackpot Serie wird prolongiert, und damit steigt auch die Gewinnsumme für den Dreizehner weiter an. Da es nun schon siebenmal in Folge keinen Dreizehner gegeben hat, geht es am Wochenende um einen Siebenfachjackpot und damit um rund 245.000 Euro.

Der Zwölfer war also das höchste der Gefühle in der Toto Runde 50A, und der wurde von drei Spielteilnehmern erzielt. Ein Kärntner und ein Steirer waren jeweils per Systemschein erfolgreich, ein Salzburger per Quicktipp. Jeder der drei erhält rund 4.500 Euro.

Unberührt blieb der Jackpot im ersten Rang der Torwette, womit sich die Gewinnsumme der 20.000-Euro-Marke nähert. Im zweiten Rang gab es einen Sologewinn, ein Niederösterreicher gewann mit vier richtigen Ergebnissen rund 3.500 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 50B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 50A

7fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 225.199,12 – 245.000 Euro warten 3 Zwölfer zu je EUR 4.453,10 50 Elfer zu je EUR 59,30 441 Zehner zu je EUR 13,40 1.664 5er Bonus zu je EUR 1,40

Der richtige Tipp: 2 X 1 2 2 / 1 2 2 2 2 2 1 X 1 X X 1 X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 17.479,44 Torwette 2. Rang: 1 zu EUR 3.474,90 Torwette 3. Rang: 34 zu je EUR 26,90 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 139.671,81

Torwette-Resultate: 0:2 2:2 1:0 1:+ 1:2

