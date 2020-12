VIRUS begrüßt Minus 55% CO2 - Österreich darf jetzt nicht weiter bremsen

EU-Ratsbeschluss erfordert alle Anstrengungen- drastische Ökosteuern und Autobahnneubaustopp sind alternativlos

Wien (OTS) - Die Umweltorganisation VIRUS begrüßt den unter forcierter Mitwirkung Österreichs erzielten EU-Ratsbeschluss, das Treibhausgasreduktionsziel bis 2030 von 40 auf 55% zu erhöhen. Sprecher Wolfgang Rehm: "Da Österreich in den letzten 30 Jahren aber nicht einmal 5% sondern effektiv gar nichts reduzieren konnte müssen nun wirklich Taten folgen und sind alle Register zu ziehen. Dies reicht von rascher Einführung von lenkenden CO2-Steuern bis zur Eliminierung kontraproduktiver Subventionen. Im zentralen Verkehrsbereich ist ein flächendeckendes ÖV-Angebot und eine Streichung der besonders klimaschädlichen Autobahnneubauprojekte unverzichtbar."

Diese betreffe insbesondere die S1- Lobauautobahn und die S8-Marchfeldschnellstraße. Gemeinsam mit andern Neubauvorhaben würde sonst der Grundstein für kurz und langfristig induzierten Neuverkehr und die Emissionszuwächse der Zukunft gelegt. Daneben brauche es Begleitmaßnahmen wie rasch wirksame Tempolimits und deren technisch gewährleistete Einhaltung im motorisierten Individualverkehr und rasche Ausrollung eines Programms für einen öffentlichen Verkehr mit Transportgarantie für jede Gemeinde Österreichs, auch wenn das zusätzliche Milliarden kosten werde. "Nur so können eine Umorganisierung des Pendlerpauschales und massive Ökosteuern auch eine Lenkungswirkung anstatt lediglich eine ausweglose Pönalisierung erzielen", erläutert Rehm. Ziel müsse sein, dass niemand mehr auf das Auto angewiesen ist. "Wenn wir uns bewusst sind dass auch die nun beschlossenen Klimaziele noch nicht ausreichen, dann wird klar, welche Mammutaufgabe vor uns liegt," so Rehm. Neben dem unvermeidlichen Umbau der Wirtschaft bei dem es naturgemäß auch fossile Verlierer geben werde, müssten die Anstrengungen dort fokussiert werden wo die Serienniederlagen der ohnehin nicht ambitionierten Österreichischen Klimaschutzpolitik - nachzulesen in jedem Klimabericht - ihre Hauptursachen hätten und da würde dem Verkehr ein negativ auffallendes Alleinstellungsmerkmal zukommen. "Es darf daher gerade in diesem Bereich keine Tabus und Glasstürze mehr geben wenn wir in zehn Jahren um 55% runterkommen und letztendlich klimaneutral werden wollen, die Altbetonzeit muss vorbei sein," so Rehm abschließend.

