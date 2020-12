SJ-Prünner: „Sexualisierte Gewalt im Netz ist allgegenwärtig!“

Die Gründerinnen der Instagram-Plattform “Antiflirting 2.0” und die Sozialistische Jugend rufen dazu auf, endlich digitale Gewalt zu verbieten.

Frauen, die trotzdem versuchen Anzeige zu erstatten, werden häufig von der Polizei nicht ernst genommen Anna-Sophie Prünner 1/2

An dieser Situation hat auch leider die neue Gesetzesreform zu ‘Hass im Netz’ nichts verändert. In dieser werden wichtige Entscheidungen großen Konzernen überlassen, statt Betroffene aktiv zu schützen. Anna-Sophie Prünner 2/2

Wien (OTS) - Die Sozialistische Jugend Österreich präsentierte gemeinsam mit der Gründerin der Instagram-Plattform "Antiflirting 2.0" am Platz der Menschenrechte eine Fotoausstellung zum Thema Digitale Gewalt. „Sexuelle Übergriffigkeit ist nichts, das nur auf dem dunklen Weg nach Hause passiert. Das ist etwas, das uns jeden Tag begegnet und in den Postfächern von sehr vielen Menschen drinsteckt – egal auf welchen Plattformen”, erklärt Kim, eine der beiden Gründerinnen des Instagram-Accounts „Antiflirting”, auf welchem sie sexuell übergriffige Nachrichten teilen.

„Die österreichische Rechtslage setzt für eine Anzeige physische Gewalt voraus - Anfassen oder Festhalten. Ein rein psychischer Schaden ist keine Belästigung. Frauen, die trotzdem versuchen Anzeige zu erstatten, werden häufig von der Polizei nicht ernst genommen “, so Anna-Sophie Prünner, Frauen*sprecherin der Sozialistischen Jugend Österreich und erklärt weiter: „ An dieser Situation hat auch leider die neue Gesetzesreform zu ‘Hass im Netz’ nichts verändert. In dieser werden wichtige Entscheidungen großen Konzernen überlassen, statt Betroffene aktiv zu schützen. ”

„Es braucht endlich klare Verbote von digitaler Gewalt und niederschwellige Anlaufstellen für Betroffene. Gewalt im Netz ist schon lange kein Randphänomen mehr”, fordert Kim von „Antiflirting“ abschließend.

Fotos der Aktion sind zur freien Verwendung unter folgendem Link abrufbar: https://flic.kr/s/aHsmSGUPzG

Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Jakob Zuser

SJ-Pressesprecher

+43 664 / 541 70 80

office @ sjoe.at

www.sjoe.at