Strasser: Lebensmittel sind zu wertvoll für die Tonne

ÖVP und Grüne beschließen Antrag gegen Verschwendung von wertvollem Essen

Wien (OTS) - ÖVP und Grüne haben im Nationalrat gemeinsam den Entschließungsantrag "Aktives Vorgehen gegen Lebensmittelverschwendung" auf den Weg gebracht. Damit soll der Vergeudung von wertvollem Essen auf allen Ebenen vorgebeugt werden. "In Österreich landen jährlich knapp 1 Mio. t genießbare Lebensmittel in der Mülltonne. Das ist eine unnötige Verschwendung wertvoller Ressourcen und eine Geringschätzung der harten Arbeit, die unsere Bäuerinnen und Bauern bei der Erzeugung der Nahrungsmittel aufgewendet haben", erklärt Bauernbund-Präsident Abg. z. NR DI Georg Strasser. Gemeinsam mit dem Koalitionspartner und den NEOS hat die Volkspartei deshalb einen Antrag zur Reduktion von Lebensmittelabfällen beschlossen. Zeitnah soll in Zusammenarbeit mit österreichischen Handelsunternehmen, Produzenten und karitativen Organisationen ein Aktionsplan gegen Lebensmittelverschwendung entwickelt werden. SPÖ und FPÖ haben den Antrag, trotz Zustimmung vorab, abgelehnt.



Mangel an Wertschätzung



Oft landen im Einzelhandel noch essbare Lebensmittel im Müll, da das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist oder weil frischere Ware nachkommt. Das soll sich künftig ändern. "Wir werden gemeinsam mit Akteuren auf allen Ebenen an Lösungen arbeiten. Mit dem Beschluss im Nationalrat wurden weitere Schritte gegen die Verschwendung von Lebensmitteln gesetzt. Das ist ganz im Sinne der Bäuerinnen und Bauern in unserem Land", so Strasser.



Häufig fehlt es an Wertschätzung gegenüber hochqualitativen Lebensmitteln. "Einen Teil der Schuld trägt auch die Preispolitik der großen Handelsketten. Am Beispiel von Brot und Gebäck wird das Ausmaß besonders sichtbar: In Österreich werden davon laut Schätzungen über 200.000 t entlang der Wertschöpfungskette weggeworfen. Das soll sich künftig ändern, denn unsere Bäuerinnen und Bauern bestellen den Acker nicht zum Spaß", so Strasser.



Der Bauernbund-Präsident fordert zudem eine rasche Umsetzung des AMA-Gütesiegels auf Brot und Backwaren. "Es gibt noch kein Gütesiegel für Brot und Gebäck. Wir wollen den Mehrwert staatlich anerkannter Gütesiegel deshalb auch in diesem Bereich nutzen, einen respektvollen Umgang mit Brot- und Backwaren erwirken und Wertschöpfung für die bäuerlichen Familienbetriebe generieren", so Strasser abschließend. (Schluss)

