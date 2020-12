AVISO: Pressekonferenz 1 Jahr ÖGK

Obmann Andreas Huss und Kurt Egger, Vorsitzender der Hauptversammlung, ziehen Bilanz

Wien (OTS) - Wien – Vor rund einem Jahr, am 1. Jänner 2020, wurde mit der Zusammenlegung der neun Gebietskrankenkassen zur Österreichischen Gesundheitskasse eine der größten Fusionen in Österreich umgesetzt. Seitdem ist die ÖGK ein wichtiger Krankenversicherungsträger im deutschsprachigen Raum und eine zentrale Kraft im heimischen Gesundheitssystem.

Für mehr als 7,4 Millionen Versicherte und ihre Angehörigen stellt die Österreichische Gesundheitskasse bundesweit eine hochwertige Gesundheitsversorgung sicher.

Andreas Huss, Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse sowie Kurt Egger, Vorsitzender der Hauptversammlung ziehen Bilanz über das erste Jahr der ÖGK und geben einen Ausblick auf 2021. Dazu laden sie am Dienstag, 15. Dezember, um 10 Uhr, zu einer Pressekonferenz:

Pressekonferenz „1 Jahr ÖGK – Bilanz und Ausblick“

Mit:

Andreas Huss, Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse

Kurt Egger, Vorsitzender der Hauptversammlung der Österreichischen Gesundheitskasse

Dienstag, 15.12.2020, 10 Uhr

Österreichische Gesundheitskasse

Haidingergasse 1

1030 Wien

Es wird eine Übertragung via Livestream geben.

Wir würden uns sehr freuen, eine Vertreterin bzw. einen Vertreter Ihrer Redaktion auf der Pressekonferenz begrüßen zu dürfen!

Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Covid-19-Pandemie ist nur ein begrenztes Kontingent an Plätzen vorhanden. Daher ist eine namentliche Anmeldung bis Montag, 14.12.2020, 17:00 Uhr über presse@oegk.at wünschenswert.

Vor Ort stehen FFP2 Masken sowie Desinfektionsmittel zur Verfügung. Außerdem besteht die Möglichkeit, auf Wunsch einen Covid-19-Test zu machen.

Dennoch ersuchen wir Sie, vor Ort einen Mindestabstand von einem Meter zu anderen Personen einzuhalten und den Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Für alle Redakteurinnen und Redakteure, die nicht an der Pressekonferenz vor Ort teilnehmen können, besteht die Möglichkeit, Fragen via Mail an presse@oegk.at zu übermitteln.

