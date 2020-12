„Bürgeranwalt“: Geruchsbelästigung durch eine Kompostieranlage – wie kontrollieren die Behörden?

Am 12. Dezember um 18.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 12. Dezember 2020, um 18.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Geruchsbelästigung durch eine Kompostieranlage – wie kontrollieren die Behörden?

„Es stinkt!“ Anrainerinnen und Anrainer einer Kompostieranlage in Trofaiach beschweren sich seit vielen Jahren über starke Geruchsbelästigung, Lärm und Staub. Ihre Lebensqualität sei dahin. Volksanwalt Walter Rosenkranz hat geprüft, ob die Behörden zu wenig gegen die Emissionen unternehmen.

Nachgefragt: Gestank und Lärm in Graz Puntigam

In einem Gewerbegebiet in Graz sind seit vielen Jahren die „Saubermacher“ angesiedelt. Hier werden Kunststoffabfälle sortiert und für den Weitertransport gepresst. Doch nicht weit entfernt ist eine Wohnsiedlung entstanden. Die Anrainer/innen beschweren sich über Ungeziefer, Gestank und Lärm. Nach einer Diskussion mit Volksanwalt Rosenkranz im „Bürgeranwalt“-Studio setzte „Saubermacher“ eine Reihe von Maßnahmen um, die die Lärmemissionen reduzieren. Eine zehn Meter hohe Lärmschutzwand soll überdies errichtet werden.

Wurde ein Antrag verschlampt? Gibt es für ein leukämiekrankes Kind deshalb keine Krankenversicherung?

Frau L. aus Niederösterreich beantragte im Jänner 2019 für ihren damals einjährigen Sohn eine private Krankenversicherung. Von der Versicherungsvermittlerin bekam sie bald darauf die Auskunft, dass ihr Sohn versichert sei. Als er dann ein halbes Jahr später an Krebs erkrankt, will die Versicherung von all dem nichts wissen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at