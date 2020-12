Neue Eisenbahn-Ausstellung im Bezirksmuseum Penzing

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Penzing (14., Penzinger Straße 59) präsentiert ab sofort die aus historischen Fotoaufnahmen, Gleisplänen plus Textbeiträgen bestehende Sonder-Ausstellung „Anschlussbahnen und Beistellgleise im 14. Bezirk“. Die neue Eisenbahn-Schau läuft bis Mittwoch, 15. Dezember 2021. Darin wird das Publikum über einstige Bahn-Verbindungen zu Betrieben und über Ladetätigkeiten in Bahnhöfen im 14. Bezirk aufgeklärt. Der Eintritt ist frei. Geöffnet ist das Museum jeweils Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und Mittwoch (17.00 bis 19.00 Uhr). Mehr Informationen per E-Mail: bm1140@bezirksmuseum.at.

2 weitere Sonder-Ausstellungen: „Geheimnisvolle Welten“ bis 20.1.2021 und „Kino, Theater und Kleinkunst in Penzing“ bis 23.6.2021

Sehenswert sind auch andere Sonder-Ausstellungen: Ursprünglich sollte die Kunst-Schau „Geheimnisvolle Welten“ mit attraktiven Pigmentdrucken der Malerin Alexandra Uccusic bis Mitte Dezember dauern. Nach der Corona-Museumssperre haben sich Museumsleiter Herbert Richter und sein ehrenamtliches Bezirkshistoriker-Team zur Verlängerung der Ausstellung bis Mittwoch, 20. Jänner 2021, entschlossen. Anhängerinnen und Anhänger moderner Kunst kommen bei den ausdrucksvollen Bildern von Alexandra Uccusic auf ihre Kosten.

Ferner ist bis Mittwoch, 23. Juni 2021, die Sonder-Ausstellung „Kino, Theater und Kleinkunst in Penzing“ zu besichtigen, die unter anderem über die „Breitenseer Lichtspiele“ Auskunft gibt. Gezeigt werden Fotos aus alter Zeit und aktuelles Bildmaterial. Kinokarten, Filmrollen und andere Exponate vervollständigen die Dokumentation. Bei den Theatern im 14. Bezirk wird zum Beispiel über die Pfarrbühnen Penzing und Hütteldorf berichtet. Außerdem informiert das Museum über den in Penzing wohnenden prominenten Regisseur und Kameramann Xaver Schwarzenberger. Aufsuchen kann man die Ausstellungen wie gewohnt Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und Mittwoch (17.00 bis 19.00 Uhr). Der Eintritt ist kostenlos. Spenden verwenden die Museumsleute zur Finanzierung künftiger Projekte.

An schulfreien Tagen und an Feiertagen sind die Räumlichkeiten des Museums allzeit geschlossen. Die heurige „Weihnachtspause“ startet am Donnerstag, 24. Dezember 2020, und ist am Mittwoch, 6. Jänner 2021, zu Ende. Vorgesehene Wiedereröffnung: Sonntag, 10. Jänner 2021. Die freiwillig aktive Museumsmannschaft ist während der Öffnungszeiten telefonisch unter der Rufnummer 897 28 52 (Mittwoch-Vormittag bzw. Anrufbeantworter) zu erreichen. Es gelten die bekannten Corona-Regeln: Das Publikum hat eigene Mund-Nase-Schutzmasken zu verwenden und auf die Einhaltung von Abständen zu achten. Internet-Infos: www.bezirksmuseum.at.

