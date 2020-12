ACHTUNG ÄNDERUNG ZUM AVISO: Erste Ausschusssitzung zum Klimavolksbegehren am Mittwoch, 16.12., 08:30 – 12:00 Uhr

- Der Zutritt erfolgt über den Pavillon Hof - Anmeldung bis 15.12. erforderlich (weitere Informationen untenstehend)

Wien (OTS) - Am Mittwoch, den 16.12., findet die Ausschusssitzung zu den ersten beiden Forderungen des Klimavolksbegehren statt. Mit einer Aktion am Pavillon Hof werden die Ausschussmitglieder an ihre Verantwortung gegenüber der nächsten Generation erinnert.

Nach intensiven Vorbereitungen, 380.590 Unterschriften, zahlreichen Gesprächen mit Abgeordneten sowie der Ausarbeitung konkreter Gesetzesvorschläge, werden nun die beiden ersten Forderungen des Klimavolksbegehren in der Ausschusssitzung am 16. Dezember behandelt.

Vor Beginn der Sitzung, um 08:30, werden BürgerInnen und KlimaaktivistInnen die Mitglieder des Ausschusses auf eindrückliche Weise an ihre Verantwortung gegenüber den jüngsten Mitbürgern erinnern sowie an ihr Gewissen appellieren.

Wir laden die geschätzten VertreterInnen der Medien

am Mittwoch, 16. Dezember um 08:30 zur Aktion am Pavillon Hof und

am und um 09:00 zur ersten Ausschusssitzung im Camineum der Österreichischen Nationalbibliothek.

Die Sitzung kann ausschließlich in einem separaten Raum mit Live-Stream verfolgt werden. Anmeldungen bitte bis 15.12.2020 unter medienservice@parlament.gv.at

Es wird das erste Mal in der Geschichte auch einen öffentlichen Live-Stream geben. Dieser kann unter diesem Link abgerufen werden: https://www.parlament.gv.at/MEDIA/



Sprechen werden im Ausschuss neben VertreterInnen des Klimavolksbegehrens auch ExpertInnen aus verschiedenen Disziplinen, die von den Fraktionen geladen wurden.



Erste Ausschusssitzung zum Klimavolksbegehren

Datum: 16.12.2020, 09:00 - 12:00 Uhr

Ort: Camineum (Aurum) der Österreichischen Nationalbibliothek, Eingang Pavillon Hof

Josefsplatz 1, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.onb.ac.at/mieten-foerdern/raumvermietungen/aurum

Rückfragen & Kontakt:

Klimavolksbegehren - Es geht um unser Überleben

Mag. Kathrin Resinger, MA

Klimavolksbegehren | Leitung Presse

+43 (0) 677 63 751 340

k.resinger @ klimavolksbegehren.at

www.klimavolksbegehren.at