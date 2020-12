NEOS zu EU-Gipfel: Budget mit Rechtsstaatlichkeits-Sicherung historisch, Klimaziel nicht genug

Gamon: "Bei aller Freude von Klimaministerin Gewessler abwärts, sollten wir nicht vergessen, dass die Wissenschaft 65 Prozent verlangt."

Wien (OTS) - Erfreut reagiert NEOS-Europaabgeordnete Claudia Gamon auf die Einigung beim Europäischen Rat zum Paket Mehrjähriger Finanzrahmen, Wiederaufbaufonds und Rechtsstaatlichkeit: „Diese Einigung ist nichts weniger als historisch. Die Europäische Union erhält Mittel in beeindruckender Höhe, um den Wiederaufbau nach der Krise gemeinsam zu schaffen. Das ist ein großer Schritt in Richtung Handlungsfähigkeit. Zudem werden die Mittel nun endlich an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit geknüpft. Somit haben wir in der Union einen Hebel gegen Regierungen, die die Rechte ihrer Bürgerinnen und Bürger missachten. Daran ändert auch der Kompromiss-Zusatz zum Text nichts.“



Die Reaktion Gamons auf die Einigung auf ein Reduktionsziel von 55 Prozent bis 2030 fällt verhaltener aus: „Natürlich ist es erfreulich, dass auch die Staats- und Regierungschef sich auf ein Mindestmaß im Kampf gegen den Klimawandel einigen konnten. Bei aller Freude über die Einigung von Klimaministerin Gewessler abwärts, sollten wir aber nicht vergessen, dass die Wissenschaft 65 Prozent Reduktion verlangt, um die Erderwärmung im Zaum halten zu können. Das Europäische Parlament hat es immerhin geschafft, eine Mehrheit hinter einem 60-Prozent-Ziel zu vereinen. Die Mitgliedstaaten müssen endlich auch die Zeichen der Zeit erkennen."



