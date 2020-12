Grüne/Hammer sieht verbesserte EU-Klimaziele als wichtiges Signal

EU-Einigung müssen nun rasch Taten folgen

Wien (OTS) - „Fünf Jahre nach Beschluss des Pariser Klimaabkommens ist die nunmehrige Einigung der EU auf ein verbessertes Klimaziel ein wichtiges Signal an die Weltgemeinschaft, dass Europa seine Anstrengungen erhöht“, meint Lukas Hammer, Klimaschutzsprecher der Grünen, zu dem heutigen Beschluss der Europäischen Union. Um mindestens 55 Prozent soll der Ausstoß von Treibhausgasen unter den Wert von 1990 sinken.



„Ein Klimaziel von minus 55 Prozent war aufgrund des Einstimmigkeitsprinzips im Rat das Maximum, das politisch möglich war. Daher freue ich mich sehr über den Beschluss. Er wird dazu führen, dass sämtliche europäische Klimaschutzinstrumente wie zum Beispiel der Emissionshandel den höheren Zielen angepasst werden. Großer Wermutstropfen ist natürlich, dass die beschlossenen Reduktionsziele wohl nicht ausreichen, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen“, hält Hammer fest.



Wichtig sei für den Grünen Klimaschutzsprecher daher, dass nun rasch Taten folgen, um die gesteckten Ziele zu übertreffen, um das so wichtige 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Die türkis-grüne Bundesregierung hat es sich zur zentralen Aufgabe gemacht, Österreich bis zum Jahr 2040 in die Klimaneutralität zu führen. „Mit einem Rekordbudget für den Klimaschutz und dem Einstieg in die ökologische Steuerreform, haben wir dieses Jahr unsere Reise in Richtung Klimaneutralität begonnen. Nächstes Jahr folgen dann weitere Schritte wie ein neues Klimaschutzgesetz, eine jährliche Milliarde für den Ökostromausbau und die Einführung eines CO2-Preises“.

