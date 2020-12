Ein millionenschwerer Auftrag für das „Letzter Wille“-Duo

Johannes Zeiler und Brigitta Kanyaro in neuer Folge der ORF-1-Serie am 14. Dezember

Wien (OTS) - Auf die Suche nach einer Millionenerbin begeben sich Johannes Zeiler und Brigitta Kanyaro, wenn die beiden am Serienmontag, dem 14. Dezember 2020, um 20.15 Uhr in ORF 1 einen neuen Auftrag (Episodentitel: „Fische“) annehmen. Die Spur hat ungeahnte Folgen und führt das „Letzter Wille“-Duo in die Vergangenheit – und mitten in die tiefen Abgründe einer Künstlerkommune.

Mehr zum Inhalt

„Fische“ (Montag, 14. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Johannes Zeiler, Brigitta Kanyaro, Ruth Brauer-Kvam, Julian Loidl, Wolfgang Hübsch und Sylvia Eisenberger sowie Alexander Pschill, Karl Fischer, Georges Kern und Sebastian Wendelin in Episodenrollen; Regie: Gerald Liegel

Dr. Gottfried Winckler hinterlässt eine Villa im Süden, eine Liegenschaft im Norden und zahlreiche Werke des Wiener Aktionismus. Zunächst ein lukrativer Auftrag für Paul (Johannes Zeiler) und seine Mitarbeiterin Julia (Brigitta Kanyaro), die nicht ahnen, welche abscheulichen Grausamkeiten in Zusammenhang mit dem Vermögen und den Bildern stehen. Im Krankenhaus erfahren sie, dass der Verstorbene nur ein einziges Mal besucht worden ist, und reimen sich eine Vaterschaft zusammen. Die Suche nach der vermeintlichen Tochter bringt sie zu einer Frau mit Hasenscharte und offenbart die perversen Abgründe einer Künstlerkommune in der Nähe von Wien.

„Letzter Wille“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von MR-Film.

