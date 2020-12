„Sport am Sonntag“ für „Licht ins Dunkel“ mit außergewöhnlichen Exponaten und prominenten Gästen

Traditionelle Versteigerung am 13. Dezember um 18.00 Uhr in ORF 1, Gebote ab 16.50 Uhr möglich

Wien (OTS) - Im Rahmen von „Sport am Sonntag“ für „Licht ins Dunkel“ steht am 13. Dezember 2020 um 18.00 Uhr in ORF 1 die traditionelle Versteigerung von Exponaten aus der Welt des Sports auf dem Programm. Oliver Polzer, Kristina Inhof und Andreas Onea führen durch die Sendung und begrüßen dabei auch Stargäste wie Tennis-Ass Jürgen Melzer und Speed-Queen Nicole Schmidhofer. Für folgende 13 Exponate kann bereits von 16.50 bis 19.00 Uhr unter der Telefonnummer 0800 664 2412 geboten werden:

Exponat 1: Lotterien-Farewell-Feier des österreichischen Olympia-Teams! Zwei VIP-Karten für die Lotterien-Farewell-Feier unserer Olympia-Mannschaft für Tokio! Inklusive Meet & Greet mit Athletinnen und Athleten und Übernachtung.

Exponat 2: VIP-Gast beim Moto GP in Spielberg und ein KTM-Rennstreckentraining mit Matthias Lanzinger! Ein Rennstreckentraining auf der KTM Superduke mit Matthias Lanzinger – dazu zwei VIP-Tickets für den Grand Prix in Spielberg und ein signierter Ski von Salomon.

Exponat 3: Ein exklusives Paar Motorsportschuhe – persönlich signiert von Formel-1-Star Max Verstappen.

Exponat 4: Ein einzigartiger Tag mit Stefan Kraft, Michael Hayböck, Chiara Hölzl und der „JumpandReach-Familie“! Ein einmaliger Sommertag in Seefeld mit Stefan Kraft und der „JumpandReach-Familie“, zwei Übernachtungen im Hotel Klosterbräu und zwei von Stefan Kraft und Chiara Hölzl signierte Weltcup-Leader-Trikots.

Exponat 5: Rallye-Testtag mit Raimund Baumschlager! Als Kopilot/in einen Rallye-Testtag mit dem 14-fachen Staatsmeister Raimund Baumschlager erleben und Besuch einer internationalen Rallye.

Exponat 6: Signiertes Shirt und Schläger von Tennis-Superstar Dominic Thiem! Zu ersteigern ist ein exklusives Shirt von Tennis-Superstar Dominic Thiem, getragen bei seinem US-Open-Triumph und ein signierter Schläger.

Exponat 7: Mountainbike-Action mit Bike-Star Fabio Wibmer in Saalbach! Ein Coaching mit Bike-Star Fabio Wibmer – inklusive Übernachtung.

Exponat 8: Match gegen die Rapid-Legenden! Ein Match gegen die Mannschaft der Rapid-Legenden mit Stars wie Christian Keglevits, Marcus Pürk oder Martin Hiden!

Exponat 9: Wildwasser-Tag mit Kanu-Ass Felix Oschmautz! Ein Tag mit Olympia-Starter Felix Oschmautz im Wildwasser-Leistungszentrum Wien. Inklusive Übernachtung im Vienna Marriott Hotel.

Exponat 10: Skifahren mit Ramona Siebenhofer! Skifahren mit Rennläuferin Ramona Siebenhofer am Kreischberg. Inklusive eines signierten Paars Ski und einer Startnummer.

Exponat 11: Mit Jessica Pilz auf den höchsten Punkt des Stephansdoms! Mit Kletter-Weltmeisterin Jessica Pilz geht es auf den höchsten Punkt des Stephansdoms – inklusive Abendessen und Übernachtung im Vienna Marriott Hotel!

Exponat 12: Den Formel-1-Grand-Prix in Spielberg hautnah erleben! Zwei VIP-Tickets für den Großen Preis von Österreich in Spielberg, eine Tour im Fahrerlager – und: ein Treffen mit einem Scuderia-AlphaTauri-Piloten!

Exponat 13: Exklusive David-Alaba-Sonnenbrille! Exklusive von David Alaba designte Sonnenbrille „da27xLasnik“ – auf 27 Stück limitiert und nicht käuflich erhältlich.

