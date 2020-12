SWV – Pokorny/Safferthal: „Novellierung der Nova macht das Leben teurer“

Wien (OTS) - SWV-Vizepräsidentin und -Bundespartenvorsitzende für Transport und Verkehr Katarina Pokorny, zeigt sich über das Statement von Karl Heinz Kopf zum NOVA Gesetz verärgert. Dieser meinte, dass man in jeder Beziehung Kompromisse dem Partner gegenüber machen müsste.

Pokorny: „Es mag schon Stimmen, dass man in einer Beziehung Kompromisse machen muss, aber jeder der sich so verbiegt, nur um einen Frieden, zu retten, rettet die Beziehung nicht!“ und Pokorny weiter: „Jedenfalls wird mit dieser gestern beschlossenen Novellierung der Nova das Leben in Österreich auf alle Fälle teurerer.“

SWV-Vizepräsident und Bundesspartenvorsitzender für Gewerbe und Handwerk, Alexander Safferthal dazu: „Wer einen Handwerker braucht, sich ein Brot in der Bäckerei holt, am Gemüsemarkt Biogemüse kauft oder eine Übersiedelung macht, wird es in seiner Brieftasche deutlich spüren.“ Pokorny abschließend: „Aber die Bevölkerung wird’s verstehen, man muss ja in einer Beziehung Kompromisse machen, auch wenn es auf die Kosten anderer ist.“

