Heutige Bezirksvertretungssitzung: Margareten wählt neue Bezirksvorsteherin

Stimmenstärkste Partei SPÖ nominiert Silvia Jankovic

Wien (OTS/SPW) - Nach der Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahl im Oktober findet heute, Freitag, ab 16 Uhr die konstituierende Bezirksvertretungssitzung in Margareten statt. Als neue Bezirksvorsteherin nominiert die stimmen- und mandatsstärkste Partei SPÖ die 36-jährige Silvia Jankovic, die seit über 15 Jahren im Bezirk politisch aktiv ist.

Silvia Jankovic ist in Wien geboren und lebt seit über 25 Jahren in Margareten. Sie stammt aus einer Gastarbeiter*innen-Familie und ist im Gemeindebau am Margaretengürtel aufgewachsen. Ihre Expertise in der öffentlichen Verwaltung, die sie durch ihr Studium und ihre berufliche Erfahrung mitbringt, will sie dafür einsetzen, dass Margareten ein moderner, weltoffener und sozialer Bezirk ist. „Ich kandidiere als Bezirksvorsteherin, weil mir mein Margareten am Herzen liegt. Eine gute Gesundheitsversorgung, Maßnahmen gegen die Hitze und die beste Bildung für unsere Kinder und Jugendlichen sind meine Hauptanliegen“, so Jankovic.

Die konstituierende Sitzung der Bezirksvertretung Margareten findet heute, Freitag, um 16 Uhr im Festsaal der Bezirksvorstehung Margareten statt. Die Sitzung wird live auf https://www.wien.gv.at/bezirke/margareten/politik/bv-livestream.html übertragen.

