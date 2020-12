Boxmark hilft Familien in Not

5.000 Euro für Bedürftige in der Region Südoststeiermark

Feldbach (OTS) - Die Rechnung für das Heizmaterial bezahlen, eine warme Mahlzeit am Tag zubereiten können oder den Kindern ein bescheidenes Weihnachtsgeschenk kaufen – Dinge, die für die meisten von uns selbstverständlich sind, stellt bedürftige Familien oftmals vor große finanzielle Probleme. Um die Sorgenlast ein klein wenig zu verringern, unterstützt Boxmark auch in diesem Jahr wieder jene Menschen aus der Region, die diese Hilfe am dringendsten benötigen.

Wie in der Vergangenheit, wird die Zuteilung von Mitarbeitern der BH Südoststeiermark durchgeführt. Das Team des Bereichs Sozialarbeit übergibt die Spenden an sorgfältig ausgewählte Familien. So ist gewährleistet, dass dort geholfen wird, wo die Not am größten ist. Vielen Dank für diese großartige Unterstützung!

Boxmark Leather zählt zu den weltweit führenden Herstellern hochwertiger Polsterleder. Die Leistungen von Boxmark konzentrieren sich auf die Herstellung und Verarbeitung erstklassiger Polsterleder für den anspruchsvollen Interieurbereich.





