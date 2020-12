FPÖ – Rauch zu EU-Klimazielen: Die nächste Belastungs- und Verbotswelle rollt auf Europa zu!

Bürger und Wirtschaft werden in den Ruin getrieben, während die Atomlobby eine Renaissance erlebt

Wien (OTS) - Heute früh wurde vonseiten der Europäischen Union verkündet, dass man die Klimaziele nochmals deutlich verschärft. Demnach soll der Ausstoß von Treibhausgasen von derzeit 40 Prozent, um 55 Prozent gesenkt werden. Der FPÖ-Umweltsprecher NAbg. Walter Rauch in einer ersten Stellungnahme dazu: „Europa schafft sich selbst ab und rollt so den Teppich für weitere Belastungen und Verbote aus. Unsere Bürger sowie die Wirtschaft werden künftig aufgrund überbordender Maßnahmen und Verbote in den finanziellen Ruin getrieben. Das Leben wird für viele Bürger schlicht und einfach unleistbar werden. Gleichzeitig hat die Atomlobby Grund zum Jubeln und wird damit im atomaren Ernstfall das Menschenleben von mehreren hunderten Millionen Europäern gefährden. Dass ÖVP-Kanzler Kurz und seine schwarz-grüne Regierung diese Vorhaben jubelnd unterstützen, zeigt, wie unsozial und gewissenlos die österreichische Regierung gegen die Bürger und das eigene Land vorgeht!“

„Wo Ziele zum Umweltschutz draufstehen, sind massive Belastungen und Verbote für unsere Bürger und Wirtschaft drin. Zuerst steckte man bereits ein völlig utopisches Reduktionsziel von 40 Prozent, um dieses dann auf 55 Prozent zu erhöhen. Diese Ziele erinnern weniger an ernsthaften Umweltschutz, sondern mehr an ein ‚Belastungs- und Verbotswettbieten‘ der Staaten“, kritisierte Rauch und weiter: „Die Corona-Krise war erst der Anfang. Dass die grüne Umweltministerin Gewessler dabei einen grünen Neustart fordert, klingt nahezu nach einer Kriegserklärung gegen die Menschen und die Wirtschaft im Land. Die nächste Belastungs- und Verbotswelle rollt direkt auf uns zu. Wer glaubt, dass man mit zusätzlichen Belastungen und Verboten die Umwelt rettet, wird am Ende des Tages keinen Erfolg haben. Wenn sich die Menschen und die Wirtschaft das Überleben nicht mehr leisten können, werden neue Investitionen nahezu unmöglich. Dieses Beispiel zeigt einmal mehr, wie kopflos die Regierung mitsamt der EU handelt.“

