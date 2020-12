AVISO: Virtuelle Veranstaltung "100 Jahre Bundesrat. Eine starke Säule der Republik"

Dienstag, 15. Dezember 2020, 17 Uhr

Wien (PK) - Am 1. Dezember 1920 trat der damals aus 46 Mitgliedern bestehende Bundesrat zu seiner ersten Sitzung zusammen. Anlässlich des 100. Jahrestags dieses historischen Datums lädt die aktuelle Präsidentin der Länderkammer Andrea Eder-Gitschthaler am 15. Dezember zu einer prominent besetzten Veranstaltung in das Palais Epstein ein, die virtuell mitverfolgt werden kann.

Auf dem Programm stehen eine Festrede der ehemaligen Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein sowie eine Podiumsdiskussion, an der die Präsidentin des Salzburger Landtags Brigitta Pallauf, der frühere Bundesratspräsident Gottfried Kneifel sowie der Leiter des Instituts für Parlamentarismus und Demokratiefragen Werner Zögernitz teilnehmen werden. Im Anschluss daran wird die von der Parlamentsdirektion herausgegebene Publikation "100 Jahre Bundesrat. Eine starke Säule der Republik" vorgestellt.

Der Livestream wird am 15. Dezember kurz vor Veranstaltungsbeginn um 17 Uhr starten und in der Mediathek des Parlaments unter dem Link www.parlament.gv.at/MEDIA abrufbar sein. (Schluss) red

