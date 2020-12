Greenpeace zu EU-Klimaziel: 55 Prozent Nettoziel ist unzureichender Kompromiss

Klimaziel umfasst erstmals auch Klimagase, die in Wäldern und anderen "Senken" gespeichert werden - Endabrechnung sinkt so auf bis zu minus 50,5 Prozent statt notwendiger 65 Prozent

Wien (OTS) - Die Umweltschutzorganisation Greenpeace kritisiert die heute von den europäischen StaatschefInnen beschlossene Erhöhung des EU-Klimaziels auf minus 55 Prozent Netto-Emissionen bis 2030 als unzureichenden Kompromiss auf Kosten der kommenden Generationen. Erstmalig umfasst die Zielsetzung auch Klimagase, die in Wäldern und anderen "Senken" gespeichert werden und drückt so die tatsächlich mögliche Reduktion auf magere bis zu minus 50,5 Prozent. Von der wissenschaftlich als notwendig anerkannten Reduktion um 65 Prozent bleibt die EU somit weit entfernt. Diese wäre jedoch notwendig, wollen wir das Pariser Klimaziel einer Begrenzung der globalen Temperaturerhöhung auf 1,5 Grad noch erreichen. Österreichs Chefverhandler Sebastian Kurz zählte im Vorfeld der Beschlussfassung zu den Bremsern. Anders als progressivere Länder, wie etwa Luxemburg, Finnland, Schweden oder die Niederlande, die sich für die kompromisslosere Brutto-Variante einsetzten, zog Österreich mit der schwachen Netto-Version in die Verhandlungen. Kurz zementierte damit ein weiteres Mal die Nachzüglerrolle der heimischen Bundesregierung im Klimafragen ein.

“Die Wissenschaft ist unmissverständlich - 55 Prozent Netto-Reduktion sind unzureichend, um der Klimakrise die Stirn zu bieten. Österreichs Rolle in der Entschlussfindung ist dabei besonders bitter. Die Bundesregierung hat sich dazu verpflichtet, eine ambitionierte Klimapolitik in Europa voranzutreiben. Das heute beschlossene Ziel von minus 55 Prozent Netto-Emissionen, das Sebastian Kurz unterstütze, ist ein fauler Kompromiss auf Kosten der kommenden Generationen und alles andere als ambitioniert. Das Netto-Ziel bedeutet eine deutliche Aufweichung, sodass die tatsächliche Reduktion der realen Emissionen lediglich bei 50,5 Prozent liegen könnte. Von dem was die Wissenschaft fordert, nämlich nicht weniger als 65 Prozent Reduktion bis 2030, sind wir somit in Europa nach wie vor weit entfernt", warnt Adam Pawloff, Klimaexperte bei Greenpeace in Österreich.

