ATIB Union: Fatih Yilmaz als Bundesvorsitzender wiedergewählt

Gegenseitiger Respekt als Leitgedanke ist entscheidend

Wien (OTS) - Bei der 13. Generalversammlung der „Türkisch-Islamischen Union für kulturelle und soziale Zusammenarbeit in Österreich“ kurz ATIB Union, welche anlässlich der aktuellen Situation am 10.12.2020 online stattfand, wurde Fatih Yilmaz erneut zum Bundesvorsitzenden gewählt.

Gemeinsam mit dem neuen Vorstand wird Yilmaz für weitere zwei Jahre die Leitung der ATIB Vereine übernehmen.

In seiner Dankesrede betonte Vorsitzender Fatih Yilmaz, den wichtigen gesellschaftlichen Beitrag der ATIB Union für die Integration der hiesigen Muslime, insbesondere durch die Sozial-, Jugend- und Frauenarbeit.

„Es ist wichtig die negative Diskussionsatmosphäre zu versachlichen und den gegenseitigen Respekt als Leitgedanken in den Vordergrund zu stellen“, so Yilmaz.

Weiters betonte Fatih Yilmaz, in der nächsten Legislaturperiode den wichtigen gesellschaftlichen Beitrag der ATIB Union auch bei der Gesamtbevölkerung bekannter und sichtbarer machen zu wollen und in Zukunft einen intensiveren Austausch mit Partnern aus Politik, Gesellschaft und Presse zu pflegen.

Rückfragen & Kontakt:

ATIB Union

Medienabteilung

presse @ atib.at

+43 1 334 62 80 180