FPÖ – Vilimsky: „Neues EU-Klimaziel völlig unrealistisch“

Drastische Folgen für Wirtschaft und Bürger sind zu befürchten

Wien (OTS) - „Mit der nun beschlossenen Reduktion der Treibhausgase um 55 Prozent bis 2030 hat sich die EU ein Ziel aufgehalst, das gravierende Auswirkungen auf Europas Bürger haben wird“, erklärte heute Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europaparlament. „Seit 1990 wurden in der EU in knapp drei Jahrzehnten etwas mehr als 20 Prozent eingespart. Jetzt soll in zehn Jahren dieser Wert plötzlich halbiert werden. Das ist völlig unrealistisch“, so Vilimsky.

Es gebe daher nur zwei Möglichkeiten: „Entweder es kommt zu extrem drastischen Maßnahmen mit gravierenden Folgen für Wirtschaft und Bürger. Oder das EU-Klimaziel geht den Weg der Maastricht-Kriterien: Es ist zwar irgendwo festgeschrieben, wird aber ohnehin nicht eingehalten“, so Vilimsky. „Die EU ist für den Ausstoß von nur neun Prozent des weltweiten CO2 verantwortlich. Selbst wenn man das Ziel erreichen könnte, wäre dies weltweit kaum messbar.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at