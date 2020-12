AVISO: Virtuelle Festsitzung anlässlich 75 Jahre konstituierende Sitzung des Nationalrats und des Bundesrats in der Zweiten Republik

Dienstag, 15. Dezember 2020, 11.00 Uhr

Wien (PK) - Eine Festsitzung am 15. Dezember 2020 erinnert nach 75 Jahren an die konstituierenden Sitzungen von Nationalrat und Bundesrat im Dezember 1945 und blickt auf Meilensteine und Erfolge der Zweiten Republik zurück.

Am 25. November 1945 fanden die ersten freien Wahlen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der Befreiung Österreichs von der NS-Herrschaft statt. Mehr als drei Millionen Wahlberechtigte gaben ihre Stimme ab. Die ÖVP erhielt dabei 49,8 Prozent und 85 Mandate, die SPÖ 44,6 Prozent und 76 Mandate und die KPÖ 5,4 Prozent und vier Mandate.

Leopold Figl wurde mit der Regierungsbildung beauftragt und erhielt am 18. Dezember 1945 für die von ihm vorgeschlagene Bundesregierung die Zustimmung der vier Alliierten. Nur einen Tag später, am 19. Dezember 1945, konstituierten sich National- und Bundesrat in ihren ersten Sitzungen in der Zweiten Republik.

Am Beginn der Festsitzung stehen Grußworte von Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie ein gemeinsames Statement von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Zweiter Nationalratspräsidentin Doris Bures und Drittem Nationalratspräsidenten Norbert Hofer.

Anschließend folgen Redebeiträge der Klubobleute aller im Parlament vertretenen Parteien. Seitens des Bundesrats gibt es ein gemeinsames Statement des Bundesratspräsidiums, vertreten durch Andrea Eder-Gitschthaler, Elisabeth Grossmann und Christian Buchmann.

Konrad Paul Liessmann, Professor für Philosophie an der Universität Wien, wird die Festrede unter dem Titel "Die Würde des Hauses. Leiden und Größe der parlamentarischen Demokratie" halten.

Die Schlussworte zur Veranstaltung kommen von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka.

Die Festveranstaltung wird auf ORF 2 live übertragen. Der Livestream wird auf der Webseite des Parlaments am 15. Dezember kurz vor Veranstaltungsbeginn um 11 Uhr starten und in der Mediathek des Parlaments unter dem Link www.parlament.gv.at/MEDIA abrufbar sein. Der Termin ist nicht medienöffentlich. (Schluss) red

