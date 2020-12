MCI erneut Spitze im CHE Hochschulranking

Hervorragende Platzierungen für MCI-Studiengänge im renommierten Hochschulvergleich des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE)

Innsbruck (OTS) - Insgesamt kann das MCI mit 42 Top-Bewertungen in der Spitzengruppe aufwarten. Vor allem in der Kategorie ‚Kontakt zur Berufspraxis‘ erzielten alle befragten Studiengänge an der Unternehmerischen Hochschule® ausgezeichnete Bewertungen. Dies ergibt das kürzlich veröffentlichte Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE), welches Universitäten, Fachhochschulen und Hochschulen in Deutschland und Österreich im Rahmen einer Studienbefragung miteinander vergleicht.

Besonders gute Ergebnisse konnte der MCI-Masterstudiengang „Management, Communication & IT“ im renommierten CHE-Ranking verzeichnen. Das Studium an der Unternehmerischen Hochschule® erhielt eine ausgezeichnete Gesamtbewertung und überzeugte vor allem durch die Studienorganisation, die Unterstützung im Studium sowie bei dem Übergang zum Masterstudium.

In der aktuellen Untersuchungsrunde, in der wirtschaftswissenschaftliche Masterstudiengänge im gesamten deutschsprachigen Raum geprüft wurden, punkteten auch die MCI Masterstudien „Entrepreneurship & Tourism“, „International Business & Law“ sowie „International Business & Management“ mit hervorragenden Bewertungen. Auch hier erhielten vor allem die Studienorganisation und der Übergang zum Masterstudium Bestnoten.

Peter J. Mirski, Leiter des MCI-Departments Management, Communication & IT, freut sich: „Wir arbeiten täglich daran unser MCiT Masterstudium ‚Management, Communication & IT‘ top aktuell und praxisnah zu halten, um unserem internationalen Anspruch gerecht zu werden. Mit den Ergebnissen der CHE Befragungen sehen wir uns darin sehr bestätigt.“

Andreas Altmann, Rektor des MCI, erklärt: „Die Ergebnisse des CHE Rankings bestätigen erneut die hervorragende Studienbetreuung, welche am MCI großen Stellenwert einnimmt. Ich möchte mich hiermit bei allen Beteiligten bedanken, die unermüdlich und engagiert unsere Studierenden unterstützen.“

Centrum für Hochschulentwicklung (CHE)

Das Centrum für Hochschulentwicklung wurde 1994 von der deutschen Hochschulrektorenkonferenz ins Leben gerufen und führt eines der bekanntesten europäischen Rankings durch: Das CHE-Hochschul-Ranking ist das umfassendste und detaillierteste Hochschulranking im deutschsprachigen Raum. Es richtet sich als Entscheidungshilfe vor allem an Studienanfänger und Studierende, ist aber zunehmend auch für Wirtschaft & Gesellschaft von Interesse. Das Ranking berücksichtigt unterschiedliche Sichtweisen, beispielsweise von Studierenden, Hochschulleitung und Absolventen, und erlaubt einen Vergleich zwischen den Hochschulen.

MCI | Die Unternehmerische Hochschule® nimmt regelmäßig am CHE-Ranking teil und erzielt hervorragende Bewertungen.

