FPÖ – Rauch zu Klimaschutzbericht: Schwarz-Grün setzt zum Belastungsfeldzug gegen Österreicher an

ÖVP und Grüne betreiben Umweltschutz ohne Rücksicht auf Verluste und setzen auf massive Belastungen

Wien (OTS) - „Geht es um positive Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes, werden sie von der ÖVP präsentiert. Kommt es zu unangenehmen Maßnahmen, schickt man die Grünen nach vorne“, kommentierte heute FPÖ-Umweltsprecher NAbg. Walter Rauch kurz und knapp die schwarz-grüne Vorgehensweise beim Thema „Umweltschutz“. „So hat man erst kürzlich den Grünen den Vortritt überlassen, um mit der NoVA-Erhöhung zum Feldzug gegen die Autofahrer ausrücken zu können. Während sich die Grünen über die massiven Belastungen für Österreichs Bürger und Wirtschaft freuen, sieht die ÖVP kommentarlos zu“, kritisierte Rauch.

„Laut Ankündigung sind lediglich ‚große Stinker‘ von den Mehrbelastungen betroffen, aber gut 90 Prozent der Familien und Kleinunternehmer in Österreich werden im Endeffekt belastet. So wird nämlich die NoVA auf einen VW Sharan von rund 3.200 Euro bis 2024 auf rund 6.500 Euro erhöht. Schwarz-Grün betreibt Umweltschutz ohne Rücksicht auf Verluste und setzt auf massive Belastungen. Diese Vorgehensweise lässt jegliche soziale Verträglichkeit vermissen. Man arbeitet Schritt für Schritt daran, dass sich Österreichs Bürger das Autofahren nicht mehr leisten können“, betonte Rauch in seinem Debattenbeitrag.

„Zudem frage ich mich, wo die Wirtschaftspartei der ÖVP ist. Ein IVECO-Kleinlastwagen, der derzeit vollständig von der NoVA befreit ist, wird im Jahr 2024 mit rund 17.600 Euro besteuert. Diese massiven Mehrkosten werden einerseits dem Wirtschaftsstandort Österreich einen schweren Schaden zufügen und die Bürger abermals belasten, da diese Kosten auf den Endverbraucher abgewälzt werden“, kritisierte der Umweltsprecher.

„Das Motto von Schwarz-Grün ist klar: Den Wirtschaftsstandort Österreich nachhaltig zu schädigen und zu vernichten“, so Rauch und weiter: „Wir müssen Anreize schaffen und die Bürger sowie Wirtschaft in den Umweltschutz einbinden. Ich fordere daher ÖVP und Grüne auf, vom ‚Belastungswahn‘ abzurücken.“

