Vana: „EU-Gipfelkompromiss darf nicht zu Rohrkrepierer für Rechtsstaatsmechanismus werden“

Erleichterung über Freiwerden der Corona-Hilfen und des neuen EU-Haushalts

Wien (OTS) - „Ich begrüße die Beilegung des Budgetstreits beim EU-Gipfel, damit endlich die dringend benötigten Corona-Hilfsgelder fließen und das neue EU-Budget in Kraft treten kann. Gleichzeitig mischen sich aber auch dunkle Schwaden in den weißen Rauch über dem Brüsseler Ratsgebäude. Die Gefahr, dass die von den Blockierern Polen und Ungarn in den Rechtsstaatsmechanismus hinein reklamierten Klauseln diesen abschwächen oder gar zu einem Rohrkrepierer werden lassen, ist trotz Bekenntnissen zur Aufrechterhaltung des Rechtstextes in der vereinbarten Form nicht gebannt“, kommentiert Monika Vana, Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament, die Einigung beim Gipfeltreffen der EU-Staats- und RegierungschefInnen auf den Mehrjährigen Finanzrahmen im Paket mit Corona-Hilfen und Rechtsstaatsmechanismus.

Vana: „Sowohl das Europaparlament als auch die Kommission und die große Mehrheit der Mitgliedsstaaten, die einen starken Rechtsstaatsmechanismus etablieren wollten, dürfen sich mit keinem zahnlosen Instrument zufrieden geben. Wichtigstes Ziel des neuen Rechtsstaatsmechanismus war es, das schwerfällige Artikel-7-Verfahren mit einem schnell und präzise gegen Verletzungen der EU-Grundrechte und -Prinzipien einsetzbaren Instrument zu ergänzen. An diesem Ziel muss festgehalten werden. Das sind wir den Bürgerinnen und Bürgern schuldig, die für Rechtsstaatlichkeit und gegen Korruption in den EU-Mitgliedsstaaten auf die Straße gehen und diese von ihren Regierungen und der EU einfordern.“

