Nationalrat beschließt steuerfreie Weihnachtsgutscheine

Wirtschaftsbund: Positives Signal für heimische Wirtschaft und Anerkennung für Mitarbeiter

Wien (OTS) - „Wir freuen uns sehr, dass unsere Forderung nach steuerfreien Weihnachtsgutscheinen nun im Nationalrat beschlossen wurde. Von den steuerfreien Gutscheinen profitieren am Ende alle: Die heimischen Betriebe, die Mitarbeiter und das Christkind“, freut sich WB-Generalsekretär Kurt Egger.

Bisher waren Weihnachtsfeiern pro Mitarbeiter bis zu 365 Euro steuerfrei. Da corona-bedingt heure keine Weihnachtsfeiern stattfinden können, wurde dieser Freibetrag auf Initiative des Wirtschaftsbundes auf Gutscheine ausgeweitet. So können Unternehmen ihren Mitarbeitern dennoch eine Anerkennung für ihre Arbeit schenken.

„Mein Appell lautet, dass die Gutscheine dort eingesetzt werden, wo sie jetzt am dringendsten gebraucht werden: In der heimischen Wirtschaft. Mit dem Kauf regionaler Gutscheine unterstützen wir heimische Betriebe, sichern Arbeitsplätze und die Wertschöpfung bleibt im Land. So setzen wir in ohnehin schweren Zeiten ein positives Signal für uns alle“, so Egger abschließend.

