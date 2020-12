FPÖ – Hafenecker: Schwarz-grüne NoVA-Erhöhung ist reines Bürger-Belastungspaket und umweltpolitisch sinnlos!

ÖVP und Grüne verteuern Familienautos und Lieferfahrzeuge massiv, schädigen die Wirtschaft und gefährden zigtausende Arbeitsplätze

Wien (OTS) - „Die schwarz-grüne Erhöhung der NoVA ist ein unglaublicher Anschlag auf unsere Wirtschaft und unsere Familien, der am angeblichen umweltpolitischen Sinn völlig vorbei geht“, kritisierte FPÖ-Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker in der heutigen Nationalratssitzung. In Wahrheit treffe die massive Anhebung der Normverbrauchsabgabe nämlich nicht „teure Stinker“ oder Luxusfahrzeuge, sondern das durchschnittliche Familienauto und das gewöhnliche Lieferfahrzeug. „Ein VW Sharan zum Beispiel wird bis 2024 um 6.560 Euro teurer, ein Skoda Octavia um 1.113 Euro und ein Ford Galaxy, ein klassisches Familienauto, um 1.500 Euro. Damit greifen ÖVP und Grüne vor allem tief in die Taschen der Bürger und Familien, die anders als Schwarz-Grün es uns weismachen will, eben keine Ferraris und Lamborghinis fahren, wie ein Blick auf die jährlichen Neuzulassungen zeigt. Genauso schröpfen Schwarze und Grüne kleine und mittelständische Unternehmer, die sie nun auch bei der Anschaffung von Pritschen- und Lieferwagen eine NoVA in astronomischer Höhe blechen lassen. Bis 2024 wird etwa eine IVECO Daly Pritsche um 17.630 Euro teurer, ein MAN TGE 4x4 Lieferwagen um 24.244 Euro. Hier von der Schließung eines Schlupfloches zu sprechen, ist blanker Hohn. Auch Biker werden von dieser Regierung als Melkkuh betrachtet, Motorräder werden um bis zu 30 Prozent teurer“, so Hafenecker weiter.

„Auch umweltpolitisch ist diese NoVA-Erhöhung sinnlos und kontraproduktiv. Denn die Bürger werden es sich dreimal überlegen, ob sie sich ein neues Auto kaufen und ihre alten, emissionsstärkeren PKWs länger fahren. Dadurch werden die Flottenerneuerung und der Umstieg auf EURO 6 verzögert und nicht beschleunigt. Überhaupt sollten sich ÖVP und Grüne einmal darüber klar werden, dass nicht alle Österreicher im 7. Wiener Gemeindebezirk mit Öffi-Netz leben, sondern gerade im ländlichen Raum tagtäglich auf ihr Auto angewiesen sind“, führte der FPÖ-Verkehrssprecher weiter aus.

„Der Umwelt wird nicht geholfen, die Flottenerneuerung gestoppt sowie Familien und Unternehmer zur Kasse gebeten. Dazu werden noch 41.000 Arbeitsplätze in der Automobilbranche fahrlässig aufs Spiel gesetzt. Die NoVA-Erhöhung ist daher nichts anderes als ein schwarz-grünes Bürgerbelastungspaket, das ÖVP und Grüne auch noch ohne Begutachtung durchpeitschen. Wer das Parlament so umgeht, die Bürger dermaßen belastet und in ihren Freiheiten so massiv einschränkt, muss sich den Vorwurf des Aufbaus eines diktatorischen Systems gefallen lassen“, so Hafenecker.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at