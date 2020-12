magniX, Sydney Seaplanes und Dante Aeronautical kooperieren für das weltweit erste vollelektrische Cessna Caravan STC-Programm

Sydney, Australien und Everett, Washington (ots/PRNewswire) - Weltweit führender Anbieter von elektrischer Antriebstechnologie arbeitet mit führenden Charter- und Integrationsunternehmen in Australien und im Südpazifik zusammen, um Elektroflugzeuge bereitzustellen

magniX, das Unternehmen, das die Revolution der elektrischen Luftfahrt vorantreibt, Sydney Seaplanes, der führende Betreiber von Wasserflugzeugen in Australien und Dante Aeronautical, ein Entwickler und Integrator von elektrischen und hybriden neuen Luftfahrtkonzepten in Australien und Spanien, gaben heute ihre Partnerschaft bekannt, um auf das weltweit erste Programm für die ergänzende Musterzulassung (Supplemental Type Certificate - STC) für eine elektrische Cessna Caravan hinzuarbeiten. Sydney Seaplanes und Dante Aeronautical werden mit dem Antriebssystem von magniX auf ein STC hinarbeiten, indem sie die Cessna Caravan zum ersten vollelektrischen Flugzeug umrüsten, das von der australischen Zivilluftfahrtbehörde CASA (Civil Aviation Safety Authority) zugelassen wird.

"Nach mehr als einem Jahrzehnt, in dem wir Tausende von Passagieren über atemberaubende Aussichten rund um den Hafen von Sydney geflogen haben, freuen wir uns, unseren nächsten Schritt in die Zukunft des Fliegens zu tun", sagte Aaron Shaw, CEO von Sydney Seaplanes. "Als einziges Unternehmen, das bereits zwei vollelektrisch vergrößerte Verkehrsflugzeuge angetrieben und geflogen hat, ist magniX der ideale Partner, um uns nicht nur bei der Elektrifizierung unserer Flugzeuge zu unterstützen, sondern auch beim Aufbau einer elektrischen Zukunft, die unseren Reisenden und der Umwelt zugutekommt. Diese trilaterale Partnerschaft bedeutet, dass Sydney Seaplanes eine integrale Rolle bei der Zertifizierung, der Annahme und dem Vertrieb emissionsfreier Luftverkehrsdienste und -technologien spielen wird."

Es wird erwartet, dass die STC bis Ende des ersten Quartals 2023 abgeschlossen sein wird. Zu diesem Zeitpunkt wird Sydney Seaplanes in der Lage sein, die STC als Service für andere Caravan-Betreiber in der Region anzubieten. Die Partnerschaft wird Sydney Seaplanes in Australien, Neuseeland und im südpazifischen Raum als führendes Unternehmen für den Betrieb und die Vergrößerung von Elektroflugzeugen positionieren, mit Dante als Referenztechnologie-Integrator.

"Dies ist ein weiterer großartiger Meilenstein für die Revolution der elektrischen Luftfahrt und ein Meilenstein, an dem magniX mit Begeisterung teilnimmt, da die Branche weiterhin Innovationen vorantreibt", sagte Roei Ganzarski, CEO von magniX. "Mit STC-Partnern weltweit auf immer mehr Flugzeugplattformen zu expandieren, bedeutet nachhaltigere Flugreisen auf den Markt und zu den Massen zu bringen. Und für die Betreiber bietet das vollelektrische Flugzeug die Vorteile einer sauberen, kostengünstigen Luftfahrt."

Diese Partnerschaft kommt nach einer spektakulären Dynamik in der Elektroluftfahrtindustrie im letzten Jahr zustande. Im Dezember 2019 flog magniX das weltweit erste rein elektrische Verkehrsflugzeug, den eBeaver, einen 6-Personen-DHC-2 de Havilland Beaver mit dem nordamerikanischen Wasserflugzeug-Betreiber Harbour Air. Im Mai flog magniX erfolgreich das größte rein elektrische Verkehrsflugzeug, eine Cessna 208B Grand Caravan und im September gab Universal Hydrogen seine Auswahl von magniX als Antriebsanbieter für ihr Wasserstoff-basiertes Dash-8 Konversionsprogramm bekannt. Abgesehen von Vergrößerungen bestehender Flugzeuge ist magniX auch der Anbieter von Antrieben für Eviation's Alice, das weltweit erste rein elektrische Pendlerflugzeug.

Mit Hauptsitz in Everett, Washington, hat magniX die Mission, die zivile Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie mit leistungsstarken, zuverlässigen und umweltfreundlichen Antriebslösungen anzuführen. Entwickelt mit proprietärer Technologie, bietet magniX eine Reihe revolutionärer elektrischer Antriebslösungen, einschließlich Motoren und Leistungselektronik, die bei geringeren Betriebskosten null Emissionen erzeugen. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.magnix.aero.

Die Basis von Sydney Seaplanes ist die historische Rose Bay im Hafen von Sydney, Australien. Heimat der ursprünglichen Flugbootdienste, wo Flugboote der Empire-Klasse, Sunderlands und Catalinas 50 Jahre lang ihren Handel betrieben. Das "goldene Zeitalter" der Luftfahrt.

Die Mission von Sydney Seaplanes besteht darin, von Australiens einziger speziell errichteter Marineluftfahrtbasis aus weltweit führende Tourismus- und Freizeit-Luftfahrtprodukte sowie schnelle, bequeme und sichere Transportdienste anzubieten. www.seaplanes.com.au

Mit Präsenz sowohl in Australien als auch in Spanien ist DANTE Aeronautical ein Start-up-Unternehmen mit der Vision, die Revolution der Elektrifizierung der Luftfahrt zu nutzen, um neue Konzepte zu entwickeln, die nachhaltig dünne Transportstrecken ermöglichen und unterversorgte Gemeinden miteinander verbinden. DANTE wurde gegründet, um einen neuen Hybrid-Elektro-Pendler für 19 Passagiere zu entwickeln, ein Projekt, das das Interesse von Fluggesellschaften in Europa wie Volotea geweckt hat. Nun wird DANTE auch bestehende Flugzeuge modifizieren, um die Einführung sauberer Luftfahrtlösungen zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.danteaeron.com

