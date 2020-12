NEOS Wien/Emmerling: Budget 2021 setzt klaren Fokus auf die Bildung

Bettina Emmerling: „Offensive für Kindergärten und Wiener Schulen hat begonnen!“

Wien (OTS) - Der Budgetvoranschlag 2021 setzt neben den enormen Herausforderungen durch die Corona-Krise einen wesentlichen Schwerpunkt für die Zukunft unserer Stadt – nämlich in die Bildung, so NEOS Wien Klubobfrau Bettina Emmerling: „Der Ausbau der Ganztagesschulen und Kindergartenplätze wird konsequent weitergeführt und ist wesentlicher Beitrag für mehr Chancengerechtigkeit! Bildung stellt sicher, dass Kinder das Rüstzeug für ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben mitbekommen. Bildung stellt sicher, dass Kindern Chancen gegeben werden. Bildung sollte allen Kindern in gleichem Maße zur Verfügung gestellt werden!“

Chancengerechtigkeit ist das Leitmotiv für das Kern- und Herzensthema der NEOS und dementsprechend wir es ab dem nächsten Jahr einen Turbo bei Projekten und Maßnahmen im Bildungsbereich geben. Zentral dabei: den Pädagoginnen und Pädagogen die Zeit zurückgeben, um ihre eigentliche Aufgabe wahrnehmen zu können: Das Unterrichten!

Mit dem „Wiener Bildungsversprechen“ wird das größte Schulentwicklungsprogramm aller Zeiten starten und Pflichtschulen mit besonders hohen Herausforderungen Unterstützungspersonal in hohem Maße bereitgestellt. Aber auch alle anderen Pflichtschulen dürfen sich auf eine administrative Kraft freuen.

Ein klarer Fokus wird auf die Kindergärten gelegt. Hier werden die Assistenzstellen von 20 auf 40 Stunden aufgestockt, um die Pädagog_innen zu entlasten und den Beruf wieder attraktiver zu machen. Weiters werden auch die Sprachförderkräfte von 300 auf 500 erhöht.

