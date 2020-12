Value One erhält Plug & Play Smart City Global Innovation Award

Plug and Play verleiht den weltweiten Award für besonderes Engagement in den Bereichen Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit im Bereich Smart Cities.

Wien (OTS) - Die globale Plattform für Innovation und Start-up Kollaboration, Plug and Play, verleiht dem Wiener Immobilienentwickler Value One den weltweiten Award für besonderes Engagement in den Bereichen Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit im Bereich Smart Cities. Verliehen wurde der Preis im Rahmen des Plug and Play Vienna Expo Day, der am 10. Dezember zum ersten Mal stattfand. Dort wurde auch ein aktuelles Plug and Play Pilotprojekt von Value One vorgestellt und innovative Start-ups hatten die Chance sich den Unternehmen zu präsentieren.

Innovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit haben für das Management von Value One immer schon einen besonderen Stellenwert. Diese Anliegen sollten durch die im Sommer eingegangene Kooperation mit der kalifornischen Innovationsplattform Plug and Play noch verstärkt werden. „Im, von der Corona-Pandemie geprägten, Jahr 2020 wollten wir Innovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit noch stärker als Chance wahrnehmen. ,“ erklärt Sabine Müller, Chief Innovation Officer von Value One. „Gerade in solch herausfordernden Zeiten wollen wir Antworten für die Themen der Zukunft finden, und die Zusammenarbeit mit Plug and Play bietet uns hier die richtige weltweite Plattform.

Gesamtes Team der Innovation verschrieben

Grund für die Prämierung von Value One war vor allem das enorme Engagement des Unternehmens bei der Umsetzung von Plug and Play Pilotprojekten sowie die weltweite Vorreiterrolle bei der Entwicklung von Stadtquartieren mit dem Projekt Viertel Zwei. In den ersten vier Monaten der Zusammenarbeit wurden von Value One bereits zwei Projekte initiiert und zwei weitere sind gerade dabei in Vorbereitung zu gehen. „Die Geschwindigkeit mit der Value One in die Partnerschaft mit Plug and Play gestartet ist, war besonders beeindruckend,“ sagt Renée Wagner, Plug and Play Director in Wien. „Das gesamte Team bei Value One glaubt an den eingeschlagenen Weg und diesen Einsatz wollten wir mit der Vergabe des Smart City Innovation Award honorieren.“

Energie Krieau ist Leuchtturmprojekt

Ein wesentlicher Schwerpunkt für Plug and Play in Wien ist die globale Entwicklung von Smart Cities. Hier konnte Value One, trotz der kurzen Mitgliedschaft im Plug and Play Netzwerk wichtigen Impact aufzeigen. Mit dem Projekt Viertel Zwei und dem Anergienetz für Wärme und Kälte „Energie Krieau“ des Partnerunternehmens BauConsult Energy GmbH hat Value One ein weltweit einzigartiges Projekt, dass auch im diesjährigen „Fit for Net-zero“ Bericht des Breakthrough Energy Funds von Bill Gates erwähnt wurde. „Wir sind stolz über die Auszeichnung und sehen das als deutlichen Auftrag unseren Weg fortzusetzen. Moderne Stadtentwicklung muss unter den Gesichtspunkten der Innovation, Nachhaltigkeit und Digitalisierung stattfinden, denn nur so können wir die Herausforderungen der Zukunft stemmen,“ erklärt Sabine Müller abschließend.



Über Value One

Die Value One mit Sitz in Wien entwickelt und betreibt Immobilien und Stadtquartiere, die Freude machen. In über 20 Jahren im Immobiliengeschäft entwickelt und realisierte das Unternehmen in ganz Europa Projekte mit einem Investitionsvolumen von über zwei Milliarden Euro. Über 160 Mitarbeiter arbeiten in den Geschäftsbereichen Development, Operations und Investments an innovativen Lösungen. Aktuelle Projekte und Produkte sind unter anderem: das Viertel Zwei, nachhaltige Stadtentwicklung für 15.000 Menschen in Wien, oder MILESTONE, die Marke für studentisches Wohnen und serviciertes Microliving mit aktuell 9 Standorten in vier Ländern.

https://www.value-one.com/

Über Plug n Play

Plug and Play ist eine globale Innovationsplattform. Mit Hauptsitz in Silicon Valley, Plug and Play betreibt Accelerator Programme, Corporate Innovation Services und einen eigenen VC. Mit über 35 Standorten auf der ganzen Welt, mehr als 400 offiziellen Unternehmenspartnern, über 30.000 Startups und mehr als 1500 Investitionen seit 2006 hat Plug and Play das ultimative Startup-Ökosystem in 18 verschiedenen Branchen geschaffen, darunter auch Smart Cities. Unternehmen in der Plug and Play Community haben über 9 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln aufgebracht, mit erfolgreichen Portfolio-Exits wie Danger, Dropbox, Honey, Lending Club und PayPal ermöglicht. Nähere Informationen unter https://www.plugandplaytechcenter.com/vienna/

