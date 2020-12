Heinisch-Hosek zur Abschaffung der Luxussteuer bei Monatshygieneartikeln: Langjährige Forderung der SPÖ wird umgesetzt

SPÖ-Frauen regen Diskussion über gratis Monatshygieneartikel wie in Schottland an

Wien (OTS/SK) - „Endlich wird unsere langjährige Forderung nach einer Abschaffung der Luxussteuer bei Monatshygieneartikeln umgesetzt“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek. „Hygieneprodukte während der Periode sind kein Luxus, sondern eine monatliche Notwendigkeit. Die Preise für diese Produkte sind hoch und vor allem für junge Mädchen oder Frauen, die finanziell schlecht gestellt sind, ein Problem.“ Andere Länder in Europa haben hier bereits reagiert. Die SPÖ fordert dazu eine weiterreichende Diskussion. Heinisch-Hosek wies in diesem Zusammenhang auf Schottland hin, wo die Monatshygieneartikel nun gratis sind. „Nehmen wir uns ein Beispiel an den Besten und machen wir fortschrittliche Frauenpolitik“, so die Frauenvorsitzende. **** (Schluss) bj

