Strasser begrüßt Aufstockung der Investitionsprämie von zwei auf drei Millionen Euro

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Der Landwirtschaftssprecher der ÖVP, Abg. Georg Strasser, begrüßt die Aufstockung der Investitionsprämie von zwei auf drei Millionen Euro. „Die Investitionsprämie steht allen land- und forstwirtschaftlichen Betrieben und somit auch steuerlich pauschalierten Betrieben zur Verfügung. Die Höhe des Zuschusses liegt grundsätzlich bei sieben Prozent der förderfähigen Investitionen. Für Investitionen in den Bereichen Ökologisierung, Digitalisierung und Gesundheit erhöht sich der Zuschuss auf 14 Prozent“, so Strasser heute, Donnerstag.

„Aus der Krise rausinvestieren“, so lautet das Motto der Bundesregierung, die diese COVID-19-Investitionsprämie bereitstellt. Die Prämie bietet für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft eine Reihe an Möglichkeiten, Zukunftsprojekte und neue Technologien fördern zu lassen. Investitionen ab 5.000 Euro sind förderfähig, im Zeitraum vom 1.9.2020 bis zum 28.2.2021 kann diese Unterstützung beantragt werden, führt Strasser aus. „Wer jetzt in zukunftsträchtige Projekte investiert, bekommt Unterstützung von der Bundesregierung. Das ist ein Anreiz für alle, die in erneuerbare Energien oder kreislauforientierte Projekte investieren wollen“, dankt Strasser Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger und Wirtschaftsministerin Dr. Margarete Schramböck. Insgesamt steht ein Gesamtvolumen von einer Milliarde Euro zur Verfügung.

„Unser Ziel ist eine hoch modernisierte Land- und Forstwirtschaft, die als erster Wirtschaftszweig auf Erdöl verzichten kann. Dieser Weg schafft zahlreiche Möglichkeiten der regionalen Wertschöpfung und wird die Nachfrage nach Produkten aus österreichischer Produktion ankurbeln“, sagt Strasser und ergänzt: „Diese Investitionsprämie kommt allen zugute, die unser Ziel unterstützen.“

Zu Gute kommen werden diese Investitionen in die Zukunft nicht nur den Bäuerinnen und Bauern, sondern der gesamten Bevölkerung insbesondere im ländlichen Raum. „Damit können wir die Betriebe in den ländlichen Regionen unterstützen, regionale Kreislaufwirtschaft fördern und zugleich den Klimaschutz vorantreiben“, sieht Strasser bei diesem Investitionsschub mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Förderfähige Projekte sollen einen Zuschuss von sieben Prozent, Projekte in den Bereichen Ökologisierung, Digitalisierung oder Gesundheit einen Zuschuss von 14 Prozent erhalten. Darunter fallen für den Sektor Land- und Forstwirtschaft beispielsweise Investitionen in Biomasse Kraft-Wärme-Kopplungen, Holzgaserzeugung zur Eigenversorgung, energetische Nutzung biogener Roh- und Reststoffe, biogene Brenn- und Treibstoffe oder auch in Kreislaufwirtschaft und Rohstoffmanagement. Zudem werden Photovoltaikanlagen oder Wärmepumpen sowie Anschaffungen zur Digitalisierung der Betriebe gefördert.

Die COVID-19-Investitionsprämie erfolgt in Form von steuerfreien Zuschüssen und ist zudem kompatibel mit anderen Fördermaßnahmen wie der Investitionsförderung im Zuge des Programms LE 14-20, Umweltförderungen, Agrarinvestitionskrediten, Fixkostenzuschüssen und AWS-Überbrückungsgarantien, erläutert Strasser abschließend.

