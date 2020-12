FPÖ – Fürst: Wahrheit kann nicht vorgegeben und verordnet werden

Gesetze gegen „Hass im Netz“ sind schwerer Anschlag auf Meinungsäußerungsfreiheit

Wien (OTS) - „Hass im Netz wird von der Regierung als größtes Problem der Gegenwart dargestellt. Ich empfinde Hass auf der Straße in Form von Gewaltverbrechen als größere Bedrohung“, sagte heute FPÖ-Verfassungssprecherin NAbg. Susanne Fürst in der Debatte über die Gesetzesvorschläge zur vorgeblichen Bekämpfung von Hass im Netz. Die gültigen strafrechtlichen Regelungen, ergänzt durch die Möglichkeit einer schnelleren Rechtsdurchsetzung, seien völlig ausreichend.

Kritik übte Fürst insbesondere an der Abwälzung der strafrechtlichen Prüfung auf die Betreiber sozialer Medien: „Das schießt weit übers Ziel hinaus. Hier werden Facebook und Co. genötigt, unter hohem Zeitdruck und massiver Strafandrohung Entscheidungen zu treffen. Da muss davon ausgegangen werden, dass sicherheitshalber zu viel gelöscht wird. Und schon das ist ein Eingriff in die Meinungsäußerungsfreiheit“, betonte Fürst. Dass nicht Gerichte, sondern Mitarbeiter von Konzernen oder ausgelagerte Dienstleister diese Prüfung vornehmen sollen, sei überdies ein Bruch mit den bisherigen Gepflogenheiten der Strafrechtspflege. „Auch wenn Beschwerdemöglichkeiten geschaffen werden, wird es langfristig dazu kommen, dass Konzernpolitik und damit verbundene Ideologie die Entscheidungsgrundlagen dafür sind, was gelöscht wird uns was nicht.“

Der Umweg über Facebook und Co. werde aber von der Regierung bewusst gegangen, vermutete Fürst. Die Regierung erhoffe sich dadurch vor allem ein massives Vorgehen gegen das, was beispielsweise Verfassungsministerin Edtstadler als Desinformation bezeichne. „Was sie damit und mit dem Begriff ‚Fake News‘ in Wahrheit meint, ist regierungskritische Information – genauso wie ‚Hate Speech‘ ein Codewort für politisch inkorrekte Meinungen ist“, sagte die freiheitliche Klubobmann-Stellvertreterin.

„Es ist damit klar, wohin die Reise geht. Kritik am Dogma des Klimawandels, am Islam oder an der Einwanderung soll unterdrückt werden, selbst wenn diese nicht nur Meinungsäußerung ist, sondern auf unumstößlichen Zahlen und Daten fußt. Es geht der Regierung in Wahrheit nicht um Hass, sondern um Macht – um die Regulierungsmacht über die politische Debatte mittels Löschung kontroverser Statements, die ihr nicht passen“, befürchtete Fürst.

„Meinungen können verstören und sie können auch verletzten. Wir können Meinungen von anderen Menschen manchmal nicht verstehen, aber trotzdem dürfen sie geäußert werden. Die Grenzen dafür zieht das Strafrecht. Was die schwarz-grüne Regierung jetzt aber durchziehen will, ist eine Attacke auf das Grundrecht der Meinungsäußerungsfreiheit. Das hat mit Rechtsstaatlichkeit und Stärkung der Demokratie nichts zu tun, sondern ist ein Anschlag auf die Demokratie. Denn die Wahrheit kann nicht vorgebeben und verordnet werden, sondern sie ist Produkt von jahrelangen Auseinandersetzungen“, betonte die freiheitliche Verfassungssprecherin.

