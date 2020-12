Leichtfried: Regierung will Corona-Polizeikontrollen in Privathaushalten im Eilverfahren beschließen

„Opposition bekommt Abänderungsantrag erst heute: Ohne Begutachtung und zeitliche Befristung plant Regierung massive Ausweitung der Polizeibefugnisse und Registrierungspflicht“

Wien (OTS/SK) - „Einen Tag vor dem geplanten Beschluss bekommt die Opposition von den Regierungsfraktionen wieder einmal einen Abänderungsantrag auf den Tisch geknallt, der massive Eingriffe in die Privatsphäre der BürgerInnen bringt sowie eine Registrierungspflicht für Gastronomie, Kultur, Sport und auch Pflege- und Altenheime. In dem Abänderungsantrag zum Epidemiegesetz bekommt die Polizei die Möglichkeit, Privathaushalte zu betreten, etwa um die Quarantäne zu kontrollieren oder zur Kontaktnachverfolgung – die Regelung wird noch dazu ohne Befristung auf die Corona-Krise verankert“, kritisiert SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried. Bisher waren für die Kontrolle die Gesundheitsbehörden zuständig. „ÖVP und Grüne wollen einen so weitreichenden Eingriff in die Rechte von BürgerInnen wieder einmal ohne Begutachtung, ohne Einbindung von ExpertInnen, ohne Diskussion mit der Opposition, ohne Information der Bundesländer durchpeitschen“, so Leichtfried. ****

„Das zeigt, was die Beteuerungen der Regierungsparteien, man wolle einen nationalen Schulterschluss in der Corona-Krise suchen, wert sind: nämlich nichts. Es wird drübergefahren.“ Auch inhaltlich sei die Regelung sehr fragwürdig: „Solche weitreichenden Kontrollbefugnisse der Polizei mit der Möglichkeit, in den privaten Wohnraum einzudringen, sind ein Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte, den wir ablehnen; vor allem, wenn das unbefristet im Dauerrecht verankert werden soll.“

Was die Registrierungspflicht für Heime und Krankenhäuser betrifft, fragt Leichtfried, ob die Bundesländer diesmal vorher informiert und eingebunden waren. „Bei der Konferenz des Kanzlers mit den Landeshauptleuten am Montag und der Landesgesundheitsreferenten mit dem Gesundheitsminister gestern gab es dazu offenbar keine Information. Möglicherweise wurden auch nur die schwarz regierten Bundesländer informiert“, so Leichtfried. (Schluss) bj/ah

