Grüne Wien/Kunrath: Wien soll Projekt „Sicherer Hafen“ beitreten

Wien (OTS) - Noch immer sind die Zustände in Flüchtlingslagern am Balkan und in Griechenland unmenschlich und katastrophal. Viele Kinder und Jugendliche haben ihre Eltern verloren, die hygienischen Zustände sind furchtbar, sie leiden anstatt zu leben. Die Corona-Pandemie hat diese untragbaren Zustände noch weiter verschärft. „Für die Europäische Union, die sich in ihrem Vertrag über die Europäische Union auch zu den Grundwerten der Menschenwürde und zur Wahrung der Menschenrechte bekennt, ist das eine Schande. Aber es gibt auch Kräfte, die aktiv etwas an der Situation verändern wollen. Wien als Menschenrechtsstadt ist dazu verpflichtet, Wege der Unterstützung zu suchen und zu finden - gerade heute, angesichts des internationalen Tages der Menschenrechte“, so Gemeinderat Niki Kunrath.

Die Grünen Wien fordern im heutigen Gemeinderat, dass die Stadt Wien das Bündnis „Seebrücke.org“ unterstützt und dem Projekt „Sicherer Hafen beitritt. Das Bündnis „Seebrücke“ setzt sich dafür ein, dass Menschen auf der Flucht vor Krieg und Elend einen Ort zum Ankommen finden - einen „Sicheren Hafen“. Kommunen können sich für ein sicheres Ankommen und neue rechtliche Rahmen einsetzen. Städte können sich vernetzen und gegenseitig unterstützen. Der „Sichere Hafen“ ist ein Prozess, den bereits 210 Städte, darunter etwa Berlin, Hamburg oder Bremen, Landkreise und Gemeinden in Deutschland begonnen haben, sowie einige Wiener Bezirke. Diese können in dem Prozess über die Zeit immer mehr Aspekte eines „Sicheren Hafens“ erfüllen. „Wien muss hier ein Zeichen der Menschlichkeit setzen“, so Kunrath abschließend.



