Grüne Wien/Ellensohn, Pühringer: Corona- und Klimakrise lösen mit 1 Jahr Gratis-Öffis und 35-Stunden Woche

Wien (OTS) - Wien hat zwei große Krisen zu bewältigen: Die Corona-Krise und die Klimakrise. Beide Krisen hängen eng zusammen: Wer eine Corona-gepeinigte Wirtschaft einfach nur „wiederaufbaut“, der rast mit Vollgas auf den Klimakollaps zu. Und wer sich nicht um die Menschen kümmert, die Corona wirtschaftlich getroffen hat, der riskiert großen sozialen und wirtschaftlichen Schaden.

Die Corona-Krise hat die ungleiche Verteilung von Arbeit verstärkt: Auf der einen Seite sind viele Menschen überlastet und erkranken sogar daran. Auf der anderen Seite steigt die Erwerbsarbeitslosigkeit enorm. Beispiele aus anderen Ländern, die Stadt Göteborg und bereits viele Unternehmen zeigen, dass eine Verkürzung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich allen nützt.

„Als Stadt müssen wir uns besonders gut um die kümmern, die sich um uns kümmern: von den Pfleger*innen, die sich um Ältere kümmern, bis zu den Kindergärtner*innen, die sich um die Kleinsten kümmern. Von der Müllabfuhr bis zu Rettung und Feuerwehr. Diese Menschen haben mehr verdient als Applaus. Eine generelle Arbeitszeitverkürzung in allen Branchen muss das Ziel sein. Die Stadt Wien aber sollte mit gutem Beispiel vorangehen und in allen Betrieben der Stadt bei vollem Lohnausgleich die Vollarbeitszeit auf 35 Stunden in der Woche reduzieren. Damit werden die Beschäftigten entlastet, 7.000 neue Arbeitsplätze geschaffen und der Lohn der Teilzeitbeschäftigten, die mehrheitlich weiblich sind wird erhöht“, so Stadträtin Judith Pühringer.

Die Klima-Krise benötigt mutige Schritte, die die Menschen dazu bewegen, die öffentlichen Verkehrsmittel stärker zu nützen. Das 365-Euro-Jahresticket der Grünen Wien ist ein Erfolgsprojekt: weltweit findet Wien für die hohe Qualität und den niedrigen Preis der Öffis Beachtung. „Der Ausbau des Anteils des öffentlichen Verkehrs ist ein wichtiger Hebel bei der Erreichung der Klimaziele. Mit einem Angebot, die nächsten 365 Tage die Öffis gratis zu nutzen würde ein zusätzlicher Anreiz geschaffen auf öffentlichen Verkehr umzusteigen. Gleichzeitig würden mitten in einer durch Covid-19 ausgelösten Wirtschaftskrise hunderttausende Wiener*innen bei ihren täglichen Ausgaben entlastet. So unterstützen wir die Kaufkraft in Wien und damit die Konjunktur“, so Klubobmann David Ellensohn. Wien braucht klimafreundliche und nachhaltige Alternativen zu fossilen Projekten wie der Lobau-Autobahn. 1 Jahr Gratis-Öffis könnte viele Menschen in Wien dazu bewegen, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Bei der Abstimmung morgen Abend muss die Punschkrapferl-Koalition Farbe bekennen“, so Ellensohn.

