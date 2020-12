Lotto: Doppeljackpot – 2,5 Millionen Euro warten

Solo-Sechser bei LottoPlus in Kärnten und zwei Joker in Wien und OÖ

Wien (OTS) - Zum zweiten Mal in Folge ist es am Mittwoch niemandem gelungen, die „sechs Richtigen“ anzukreuzen, und auch dem Computer ist die Kombination 1, 4, 6, 9, 23 und 42 als Basis für einen Quicktipp nicht eingefallen. Damit wartet am Sonntag ein Doppeljackpot, und dabei wird es um rund 2,5 Millionen Euro gehen.

Zwei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit der Zusatzzahl 41 und gewannen damit jeweils knapp 55.000 Euro. Ein Vorarlberger war dabei mit einem Quicktipp erfolgreich, ein win2day-User kreuzte seinen Gewinn auf einem Normalschein an. Beide hatten ihren Gewinn im ersten Tipp auf ihrer Quittung, und beide scheiterten an der Zahl 23.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch einen Solo-Sechser. Ein Spielteilnehmer aus Kärnten war hier mit einem Quicktipp erfolgreich und gewann mehr als 247.000 Euro. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde warten rund 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es drei Quittungen mit der richtigen Joker Zahl, aber auf nur zwei war auch das „Ja“ angekreuzt. Für dieses „Ja“ bekommen ein Oberösterreicher und ein Wiener jeweils mehr als 118.000 Euro. Ein weiterer Wiener entschied sich für das „Nein“ und blieb damit ohne Gewinn.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 9. Dezember 2020

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.596.571,87 – 2,5 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 54.877,30 108 Fünfer zu je EUR 1.108,60 242 Vierer+ZZ zu je EUR 148,40 5.463 Vierer zu je EUR 36,50 5.182 Dreier+ZZ zu je EUR 17,30 82.818 Dreier zu je EUR 4,30 190.445 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 1 4 6 9 23 42 Zusatzzahl 41

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 9. Dezember 2020

1 Sechser zu EUR 247.237,90 46 Fünfer zu je EUR 1.258,90 2.678 Vierer zu je EUR 19,30 42.531 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 1 9 18 26 27 35

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 9. Dezember 2020

2 Joker zu je EUR 118.564,00 11 mal EUR 8.800,00 123 mal EUR 880,00 1.178 mal EUR 88,00 11.597 mal EUR 8,00 117.958 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 3 5 8 6 0 5

