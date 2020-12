Museum Niederösterreich erhält das Österreichische Umweltzeichen

Niederösterreichs „grünstes“ Museum steht in St. Pölten

St. Pölten (OTS) - Das Museum Niederösterreich wird als erstes Museum in Niederösterreich und nach dem Kunst Haus Wien als zweites Museum in Österreich in der Kategorie „Tourismus und Freizeitwirtschaft“ mit dem Österreichischen Umweltzeichen prämiert. Die staatliche Auszeichnung durch das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie ist das Ergebnis des erfolgreich umgesetzten Nachhaltigkeitskonzeptes. Die aktuelle Sonderausstellung „Klima & Ich“ war Anlass für die Gründung einer Arbeitsgruppe des Museums, die alle Bereiche des Betriebs auf Nachhaltigkeit durchleuchtete.

Ein interdisziplinäres Team des Museums hat mit viel Engagement von der Tierhaltung bis zum Ausstellungsaufbau und vom Shop bis zur Gastronomie alle Bereiche auf ökologische Geschichtspunkte durchleuchtet. Erfreut wurde festgestellt, dass viele Punkte bereits erfüllt waren. „Das Österreichische Umweltzeichen ist für uns aber nicht nur Auszeichnung, sondern auch Verpflichtung, diesen Weg konsequent weiter zu gehen,“ so Geschäftsführer Matthias Pacher über das neue Siegel. „In unserer Ausstellung ‚Klima & Ich‘ zeigen wir auf, was jede und jeder für den Klimaschutz tun kann“, ergänzt Ronald Lintner, wissenschaftlicher Leiter des Hauses für Natur.

Mit der Verleihung des Österreichischen Umweltzeichens hat sich das Museum Niederösterreich verpflichtet, alle zwei Jahre einen Aktionsplan zu erstellen und sich alle vier Jahre einer weiteren Überprüfung zu unterziehen. Besonders positiv hervorgehoben bei der ersten Prüfung wurden die Themen „Energie“, „Reinigung“, „Wasser“ oder „Verkehr“, da zum Beispiel die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Museums so gut wie möglich öffentlich anreisen und auch die Besucherinnen und Besucher zu einer öffentlichen Anreise motiviert werden.

Das Museum Niederösterreich beherbergt seit 2017 das „Haus der Geschichte“ und seit 2002 das „Haus für Natur“ mit 40 lebenden einheimischen Tierarten. Trotz der hohen energietechnischen Anforderungen zum Schutz der Objekte und zum Wohlbefinden der Tiere hat das Museum Niederösterreich einen klimatechnisch optimierten Betrieb am neuesten technischen Stand.

Nähere Informationen: Niederösterreichische Museum Betriebs GmbH, Mag. Florian Müller, Telefon 02742/90 80 90-911, E-Mail florian.mueller @ museumnoe.at, www.museumnoe.at.

