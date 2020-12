E-Mobilität – November bringt Rekordzulassungen bei E-Autos

Anteil der E-Autos bei Neuzulassungen erstmals über zehn Prozent – Zum ersten Mal E-Auto unter den Top drei Neuzulassungen

Wien (OTS) - Der November war in Sachen E-Mobilität ein Rekordmonat: Zum ersten Mal haben E-Autos bei den PKW-Zulassungen die 10 Prozent Marke geknackt und es wurde mit 2.067 Neuzulassungen auch erstmals die 2.000er-Marke durchbrochen. Und es gibt eine dritte Premiere: Zum ersten Mal sichert sich ein E-Auto einen Stockerlplatz bei den Neuzulassungen. Der VW ID3 war im November mit 523 Neuzulassungen das drittbeliebteste Auto in Österreich hinter VW Golf und Skoda Octavia.



„E-Autos sind auf Österreichs Straßen angekommen. Die Reichweiten werden höher und immer mehr Hersteller bringen attraktive Modelle auf den Markt. Gemeinsam mit den Öffis senken wir so die CO2-Emmissionen und sorgen dafür, dass die Österreicherinnen und Österreich umweltfreundlich von A nach B kommen“, so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.



Das Klimaschutzministerium setzt seine E-Mobilitätsoffensive fort und fördert auch im kommenden Jahr die Anschaffung von E-Autos. Auch 2021 werden Privatpersonen, die einen emissionsfreien PKW kaufen mit 5.000 Euro gefördert. Auch für den Kauf von Ladestationen gibt es Förderungen.



SERVICE: Alle Informationen rund um Förderungen für E-Mobilität stehen unter umweltfoerderung.at zu Verfügung.



