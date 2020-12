2. Wiener Gemeinderat (3)

Generaldebatte

Wien (OTS/RK) - GR Markus Ornig, MBA (NEOS) kritisierte die Opposition für deren unklare Aussagen: „Geben wir jetzt zu viel Geld aus oder zu wenig?“, insbesondere bezogen auf die ÖVP. Diese würde auf Bundes-Ebene Milliarden Euro in die Hand nehmen, aber schelte Wien für das Defizit. Ebenso wandte sich Ornig an die FPÖ: „Sie leugnen Covid-19. Die Pandemie ist in Ihrer Denke nicht existent.“ Die Freiheitlichen wollten einmal „Tausend Euro an jeden Österreicher verteilen. Haben Sie überhaupt durchgerechnet, was das kostet?“ Zeitgleich kritisiere die FPÖ das „Geld-Ausgeben“ in Wien – „Hier sieht man, Sie haben keine Ahnung von Budgets“, so Ornig. Der Finanzplan der Stadt Wien verfolge „fünf strategische Ziele“, wiederholte Ornig die bisherigen Argumente. Es gehe um: medizinische Versorgung, die Daseinsvorsorge in gewohnter Qualität, nachhaltige Investitionen in den Wirtschaftsstandort, schlanke Verwaltung für EPUs und KMUs sowie eine Rückkehr zu „einem Konsolidierungspfad ab 2024 – mit ausgeglichenem Budget“.

StRin Mag.a Judith Pühringer (Grüne) vermisste im vorliegenden Budget-Fahrplan „echte Zukunftsinvestitionen“. Es brauche jetzt Maßnahmen zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit. „Es gibt kein unendliches Wachstum in einer endlichen Welt“, so Pühringer, „wir können die Zukunft nicht linear weiterdenken – die Welt von vor-der-Pandemie wird es nicht geben.“ Das Wiener Budget müsse darauf reagieren, und in „Möglichkeitsräume“ investieren, in „die Zeit des Aufbruchs, von Visionärinnen und Visionären“. Es brauche den Fokus auf Gemeinorientierte und Gemeinnützige sowie auf jene Menschen, die am Arbeitsmarkt ausgegrenzt bzw. aussortiert seien. „Wir sind mittendrin in der sozialökonomischen Wende – mit lokalen Geschäftsmodellen, die Ressourcen schonen und sozialintegrativ arbeiten, und nicht Profit-maximierend funktionieren“, appellierte Pühringer. Der vorliegende Budget-Fahrplan sei hingegen „more of the same“. Sie wiederholte die Forderung ihrer Fraktion nach einer Verkürzung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Die „echte gerechte Verteilung steht noch aus“, so Pühringer; sie forderte indirekt eine Steuer auf hohe Vermögen.

StRin Mag.a Bernadette Arnoldner (ÖVP) sah im vorliegenden Budget-Entwurf eine „Fortsetzung des fahrlässigen Wegs“ von Rot-Grün. Die NEOS hätten „ihre Werte über Bord geworfen für die Regierungsbeteiligung“. Wiens Schuldenstand habe sich innerhalb von zehn Jahren fast verdoppelt, „das ist fatal“, sagte Arnoldner. Sie zog den Vergleich mit München, „dort wurden Schulden abgebaut, dort ist man jetzt gerüstet für die Krise.“ Für Wien gelte es, „endlich auf der Ausgabenseite die Einsparungspotenziale zu schöpfen“, und nicht nur von den Gebührenüberschüssen der vergangenen Jahre zu leben. Wie wolle die Stadt den Schuldenberg von 10,4 Milliarden Euro – inklusive städtischer Unternehmungen – zurückzahlen, fragte Arnoldner ins Plenum. Die ÖVP fordere Wien auf, die Pensionsreform des Bundes umzusetzen und „mehr Transparenz in die Gebarung der Stadt“ zu bringen.

GR Mag. Josef Taucher (SPÖ) gab sich eingangs emotional: Die ÖVP liefere ein „Blasen-Geblubbere“. Es sei „eine impertinente Frechheit“ der ÖVP, die seit 20 Jahren Bundes-Finanzminister stelle, jetzt die Stadt für mehr Fremdmittel-Aufnahmen zu kritisieren. Als die ÖVP im Bund im Jahr 2000 das Finanz-Ressort übernommen hatte, seien die Staatsschulden bei 141 Milliarden Euro gelegen. Daraus seien bis jetzt 280 Milliarden geworden; es sei „eine Chuzpe“ der ÖVP über Wien als wohlhabende Stadt mit Top-Daseinsvorsorge herzuziehen. Gemeinsam mit den NEOS in der Rot-Pinken Regierungskoalition wolle die SPÖ 2,8 Milliarden Euro in die Bildung investieren, laut Taucher „den Schlüssel für die Zukunft“. Und: „Wir haben Kompetenz in der Wirtschaft, das zeigt unser 600 Millionen-Euro-Konjunkturpaket“. Dabei ziehe Wien geplante Investitionen zeitlich vor, „um jetzt in der Krise zu investieren“ – das sichere Arbeitsplätze, die Gesundheitsversorgung und diene dem Klimaschutz. Gerade das Thema Klima brauche „keine Verbotsdiktatur oder Verordnungsdemokratie“, so Taucher – Wien müssen beim Klimawandel „in den nächsten 10, 20 Jahren die Wienerinnen und Wiener argumentativ mitnehmen“. Alleine die Beschaffungspolitik der Stadt, mit dem Programm „Ökokauf“, gehe seit Jahrzehnten einen nachhaltigen Weg, der tonnenweise CO2 gespart habe und Investitionen in der Privatwirtschaft ausgelöst hätte – „damit haben wir einen Strukturhebel“.

GR Anton Mahdalik (FPÖ) sah sich in einer Wiederholungsschleife: Jeder Voranschlag der vergangenen Jahres sei immer dasselbe: „Hinausinvestieren aus der Wirtschaftskrise, hinausinvestieren aus der Migrationskrise, hinausinvestieren aus der Corona-Krise“ - jedes Mal steige der Schuldenstand, so Mahdalik, „Wien hat sich selbst belogen“. Das „Budget ist schwach an Glaubhaftigkeit, und glaubhaft in seiner Schwäche“.

GR David Ellensohn (Grüne) erinnerte an den Internationalen Tag der Menschenrechte, der heute, Donnerstag, begangen werde. Die „üblichen Verdächtigen“ stellten in der Debatte Anträge auf „Abschaffen der Asylrechte“; dagegen steht der „Wiener Antrag“ zum Schaffen eines „sicheren Hafens“, so Ellensohn. Zum Budget-Plan meinte er: Die „gut gemeinten Überschriften“ mögen etwas bewirken – „weil wir haben keine Zeit beim Klimaschutz. Es reicht nicht, bis zum Jahr 2030, 2040 oder 2050 zu denken – wir brauchen jetzt überprüfbare Ziele.“ Was die Ansagen der NEOS Richtung mehr Transparenz in der Verwaltung betreffe, meinte Ellensohn: „Rot-Grün hat schon 90 Prozent Vorarbeit geleitest. Hoffentlich bringen die NEOS das zum Ende und lassen sich nicht in viele weitere Arbeitsgruppen hineinziehen.“ Auch Ellensohn plädierte für eine 35-Stunden-Arbeitswoche: „Wir werden genug Arbeit haben, dass alle davon leben können – deswegen brauchen wir eine neue Verteilung der bezahlten Arbeit.“ Die Stadt solle hier mit gutem Beispiel vorangehen: Für die 65.000 Mitarbeiterinnnen und Mitarbeiter des Magistrats – da, „wo die SPÖ das umsetzen kann“ – brauche es die Arbeitszeitverkürzung, so Ellensohn, das bringe „7.000 neue Arbeitsplätze“ in Wien. (Forts.) esl

