Zwei ORF-DialogForen via Stream: Am 14. Dezember live aus dem ORF RadioKulturhaus

Um 13.00 und 14.00 Uhr auf zukunft.ORF.at

Wien (OTS) - Wie gehen Medien mit der Angst um? Vor dem Virus, dem Terror, dem Fremden und dem Unerwarteten? Geht es um Aufmerksamkeit oder Aufklärung? Welche Ansprüche haben Qualitätsmedien, wenn es um Verunsicherung, Furcht und Aufregung geht?

ORF-Dialogforum „Angst“

Diese und andere Fragen diskutieren unter dem Schlagwort „Angst“ Journalistin und Autorin des Buches „Angst“ Petra Ramsauer, Chefredakteurin der ORF-Magazine Waltraud Langer und Andreas Wiesinger, Opfer des Terroranschlags vom 2. November 2020 in Wien.

Der Live-Stream zum ORF-Dialogforum „Angst“ startet am 14. Dezember um 13.00 Uhr auf zukunft.ORF.at.

Wie gehen Medien mit dem „Nein“ der Empörten und Wütenden um? Mit der radikalen Kritik, dem Fundamentalismus, dem Irrationalen? Welche Ansprüche haben Qualitätsmedien, wenn es um Verschwörungstheorien und radikale Verweigerung geht?

ORF-Dialogforum „Nein“

Diese und andere Fragen diskutieren unter dem Schlagwort „Nein“ Universitätsprofessorin Caroline Heinrich – sie unterrichtet Philosophie an der Universität Wien und hat zu Verschwörungstheorien geforscht, Florian Gasser vom Magazin „DIE ZEIT“ in Österreich und Günther Mayr, Leiter der „ZIB“-Wissenschaftsredaktion.

Der Live-Stream zum ORF-Dialogforum „Nein“ startet am 14. Dezember um 14.00 Uhr auf zukunft.ORF.at.

Moderiert werden die ORF-DialogForen von Klaus Unterberger, ORF Public Value.

Die Diskussionsrunden werden am 14. Dezember um 13.00 und 14.00 Uhr via Live-Stream auf zukunft.ORF.at übertragen und am 15. Dezember um 23.35 Uhr in ORF III ausgestrahlt.

Das ORF-DialogForum ist eine Initiative des ORF, das Gespräch mit seinem Publikum, den österreichischen Institutionen, den Organisationen und Gruppen der Gesellschaft zu beleben.

