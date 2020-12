Budget 2021 – Kurt Stürzenbecher (SPÖ): Wien wird noch stärker und moderner aus der Corona-Krise hervorgehen

Budget der Wiener Fortschrittskoalition ist ambitioniert, kreativ und setzt die richtigen Schwerpunkte

Wien (OTS/SPW-K) - „Wir sind heuer erstmals in einer Zeit, in der die Budgeterstellung unter vollkommen neuen Rahmenbedingungen stattfindet. Wir befinden uns in der größten Wirtschaftskrise seit 1945 – eine Krise, von der sich weder Europa, noch Österreich oder Wien abschotten kann. Deshalb ist es unsere Pflicht, dass wir die Corona-Pandemie so gut als möglich gemeinsam bekämpfen – dazu gehört das vorgelegte Budget und eine politische Kultur. Wir sollten uns also darauf konzentrieren, dass wir eine sachliche Debatte führen“, unterstrich SPÖ-Gemeinderat und Vorsitzender des Finanzausschusses, Kurt Stürzenbecher, heute im Zuge der Budgetdebatte im Wiener Gemeinderat und mahnte angesichts der aktuellen Lage zu mehr Sachlichkeit.

„Die neue Wiener Fortschrittskoalition hat ein ungeheuer ambitioniertes und kreatives Budget mit klaren Schwerpunkten erstellt, auf das die Wienerinnen und Wiener stolz sein können“, sagte Stürzenbecher. 2019 habe Wien das Nulldefizit vorzeitig erreicht und dabei 700 Millionen Euro an Rücklagen erwirtschaftet. „2019 konnte Wien den höchsten Beschäftigungsstand verzeichnen, insgesamt hatten wir ein beispielhaftes Wirtschaftswachstum. Die Maßnahmen gegen die bisher größte wirtschaftliche Krise seit dem zweiten Weltkrieg prägen den Budgetvollzug 2020 wie auch den Voranschlag für das kommende Jahr. Mehr als 450 Millionen Euro stellt die Stadt Wien bereit, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Gesundheit, Arbeitsmarkt und Wirtschaft abzufedern“, sagte Stürzenbecher.

Der Voranschlag der Stadt Wien für das folgende Jahr verfolge fünf strategische Ziele: Die Sicherung der medizinischen Versorgung, der Arbeitsplätze und Unternehmen. Die Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge für die Wienerinnen und Wiener, die in ihrer Form einmalig und beispielhaft ist. Die Steigerung der Investitionen in den Wirtschaftsstandort Wien und die Wettbewerbsfähigkeit. Eine schlanke und serviceorientierte Verwaltung für EPU und KMU sowie die Rückkehr auf den Konsolidierungspfad ab 2024/ 2025.

„Wir haben einen Grund zu realistischem Optimismus, dass wir die großen Herausforderungen, die uns die Pandemie eingebrockt hat, meistern werden. Wien wird diese Krise bewältigen und den Wiederaufstieg schaffen und noch gestärkter und moderner aus dieser Krise hervorgehen“, so SPÖ-Gemeinderat Kurt Stürzenbecher abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Mag.a Daniela Mantarliewa

Presse- und Online-Kommunikation

+43 1 4000 81922

daniela.mantarliewa @ spw.at