Grüne/Disoski: Bluten ist kein Luxus

Mit 2021 wird die Luxussteuer auf Menstruationsprodukte abgeschafft

Wien (OTS) - Mit 1. Jänner 2021 werden Menstruationsprodukte in Österreich mit 10 statt wie bisher mit 20 Prozent versteuert. „Ich freue mich, dass Menstruationsprodukte endlich auch in Österreich nicht mehr wie Luxusgüter versteuert werden“, begrüßt die Frauensprecherin der Grünen, Meri Disoski, die heutige Beschlussfassung zur Tampon Tax im Plenum des Nationalrats. „Bluten ist kein Luxus, eine Steuer, die nur Frauen zahlen, ist ungerecht. Wir Grüne haben uns hier immer für eine steuerliche Entlastung der Frauen eingesetzt – und setzen das jetzt ganz konkret um.“

Bereits in den letzten Jahren und Monaten haben immer mehr Staaten die Steuersätze auf Tampons, Binden, Menstruationstassen und weitere Produkte herabgesetzt oder sogar ganz abgeschafft. Erst kürzlich hat Schottland angekündigt, Menstruationsprodukte gratis zur Verfügung zu stellen, um Frauen finanziell zu entlasten. „Die Beispiele zeigen, was möglich ist. In Österreich haben wir Grüne uns mit dem Koalitionspartner auf eine Absenkung des Umsatzsteuersatzes von 20 auf 10% geeinigt“, führt Disoski aus.

Berechnungen zufolge geben Frauen ihr Leben lang etwa 2.700 Euro für Menstruationsprodukte aus, Schmerzmittel nicht eingerechnet. „Gerade in Zeiten der Pandemie, wenn Einkommen ausfallen, ist ein guter Zugang zu Menstruationsartikeln essenziell“, sagt Disoski. Frauen menstruieren aktuell etwa 40 Jahre und durchleben damit ca. 500 Zyklen. Umgerechnet heißt das, dass Frauen 3.000 Tage ihres Lebens menstruieren. „Das ist kein Luxus, sondern ein gesellschaftliches Tabu, das es zu beenden gilt“, so die Frauensprecherin der Grünen.

