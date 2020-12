Arnoldner: Abwärtsspirale dreht sich unter Rot-Pink immer schneller

Entlastungen für Betriebe und Menschen fehlen völlig – Finanzen und Transparenz sind wichtige Säulen einer funktionierenden Stadt

Wien (OTS) - „Die Stadtregierung hat sich jahrelang auf sprudelnde Einnahmen verlassen und gleichzeitig immer mehr Schulden gemacht. Zuerst wurden öffentliche Mittel gönnerhaft verteilt, dafür Schulden gemacht und dann in Folge Steuern und Gebühren erhöht. Und das war auch in Jahren sehr guter Konjunktur so. Hier haben wir es mit einer Abwärtsspirale zu tun, die unbedingt beendet werden muss“, so Stadträtin Bernadette Arnoldner in der heutigen Budget-Debatte im Wiener Rathaus.

Der Schuldenberg Wiens ist in den letzten zehn Jahren auf 6,69 Milliarden Euro gestiegen und hat sich damit mehr als verdoppelt. Wien hat damit mittlerweile eine Verschuldung von 4.224 Euro pro Kopf, in München sind es 1.223 Euro pro Kopf. „Einsparungspotentiale auf der Ausgabenseite müssen nun dringend identifiziert und ausgeschöpft werden. Stattdessen zieht Rot-Pink den Wienerinnen und Wienern weiterhin das Geld durch Gebührenüberschüsse aus der Tasche.“

„Die Neos haben zu viele Wahlversprechen gebrochen und ihre Werte und Prinzipien für eine Regierungsbeteiligung über Bord geworfen. Es müssen nun endlich auf der Ausgabenseite Einsparungspotentiale ausgeschöpft werden. Zudem muss die Effizienz gesteigert und endlich die Pensionsreform des Bundes umgesetzt werden. Und keine ineffizienten und teuren Arbeitskreise gebildet werden.“

Auch in puncto Transparenz ändert sich nichts. Ganz im Gegenteil, die Situation in Wien verschlechtert sich sogar. „Im Bildungs- und Jugendausschuss hat es für das 23 Millionen Euro schwere Förderpaket erstmals keine Kostenaufstellung gegeben. Wo ist das von den Neos im Wahlkampf vehement geforderte Subventionsgesetz als rechtliche Grundlage für das Förderwesen? Wo ist das zentrale Informationsregister, um die Finanzgebarung der Stadt Wien einsehbar und kontrollierbar zu machen? Im Regierungsprogramm findet sich kein Wort davon! Von Transparenz und vorausschauender Finanzplanung leider keine Spur. Die neue Volkspartei Wien wird nicht zusehen, wie Rot-Pink weitere Generationen verschuldet und bei der Transparenz alles beim Alten bleibt.“

Unverständlich ist für die neue Volkspartei Wien der Vorstoß von Rot-Pink in Richtung Atomkraft zur Bewältigung der Klimakrise. „So etwas überhaupt anzudenken, macht mich fassungslos. Wir wollen an der Allianz gegen Atomkraft festhalten, anstatt die Wienerinnen und Wiener sowie das ganze Land zu gefährden“, so Arnoldner abschließend.

