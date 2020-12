Plakolm: Corona hat uns auch gezeigt, worin die Chancen für die Zukunft liegen

ÖVP-Jugendsprecherin zu NEOS: Nein zu Atomkraft – Ja zum Klimaschutz

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Corona hat uns gezeigt, wo wir Aufholbedarf haben und was wir aus dieser Krise lernen. Corona hat uns aber auch klar gezeigt, worin die Chancen für die Zukunft liegen. Nur wenn wir Fortschritt zulassen, können wir besser aus dieser Krise kommen. Unser Land braucht junge, motivierte und kreative Leute, die Österreich zu einem attraktiven Standort machen.“ Das sagte heute, Donnerstag, die Jugendsprecherin der neuen Volkspartei, Abg. Claudia Plakolm, in der Aktuellen Stunde des Nationalrats.

Fast das gesamte Jahr 2020 sei für alle Generationen eine riesengroße Herausforderung gewesen, besonders auch für Junge. Fortgehen und Freunde treffen, Klassenfahrten, Maturabälle, Auslandssemester, Sponsionen, Hochzeiten – vieles davon musste heuer abgesagt werden, und einiges könne für eine gesamte Generation auch nicht nachgeholt werden. „Jugendliche haben zwar kaum Angst um ihre körperliche, wohl aber um ihre psychische Gesundheit“. Das zeige sich auch im aktuellen Demokratie Monitor, einer Jugendumfrage des Parlaments. „Diese Sorgen gilt es ernst zu nehmen. Ich verwehre mich aber dagegen, eine ganze Generation als ‚lost‘ abzustempeln“, so Plakolm zu NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger. „Es sind gerade junge Leute, die heute als Zivildiener, beim Bundesheer und als Freiwillige bei den Blaulichtorganisationen im Einsatz sind oder tolle Initiativen ins Leben gerufen haben und mithelfen, Risikogruppen zu schützen.“

Die derzeitige Situation berge auch Chancen, insbesondere für junge Leute, beispielsweise im Bereich der Digitalisierung. Die Maßnahmen der Regierung, um Digitalisierung voranzutreiben und z.B. in den Breitbandausbau zu investieren, seien richtig. Distance Learning und digitale Lernplattformen werde man auch nach der Pandemie benötigen, z.B. um Job, Familie und Studium besser unter einen Hut zu bringen oder um die in der Schule erlernten Themenbereiche selbständig zuhause wiederholen zu können. Die Bundesregierung habe auch einen Plan zur „digitalen Schule“ mit digitaler Schulbuchaktion gestartet. Durch Home Office müssten Arbeitnehmer beispielsweise nicht mehr tagtäglich in den Zentralraum pendeln und im Stau stehen, sondern könnten sich so ihre Zeit – auch für die Familie – flexibler einteilen.

Plakolm zeigte sich verwundert, dass die heutige Aktuelle Stunde zur Jugend- und Zukunftsperspektive ausgerechnet von den NEOS einberufen wurde. Dies sei offenbar ein Versuch, wieder „zurückzurudern“, nachdem im Wiener Punschkrapferl-Regierungsprogramm nichts Enkelfittes zu finden sei. Eine neue Facette sei zudem im Klimabereich hinzugekommen, erinnerte Plakolm daran, dass Meinl-Reisinger den schnellen Ausstieg aus der Atomenergie für einen Fehler hält. „Es zeigt sich, dass den NEOS absolut nichts an Zukunft und Nachhaltigkeit liegt“, so Plakolm. In ihrer Heimat, dem Mühlviertel, stünden an der Grenze zu Tschechien einige Atom-Schrottmeiler. „Angesichts der Gefahren, die von solchen Reaktoren für Europa ausgehen, gibt es hier nichts schönzureden. Mit uns wird es keine ‚Generation Corona‘ und keine ‚Generation Atomenergie‘ geben!“, schloss die Jugendsprecherin.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at