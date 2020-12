Kühberger: Petition für Wetterstation in St. Michael in der Obersteiermark eingebracht

ÖVP-Abg. will gemeinsam mit Leobener Landeskammerrat Steinegger Hilfe für Bauern im Kampf gegen Folgen des Klimawandels

Wien (OTS) - Die Risikoabsicherung für Dürreschäden wird auch für die obersteirischen Bauern immer wichtiger. Damit diese wirksam ist, müssen die Niederschlagsmengen für die entsprechende Region genau berechnet werden. In der Region um St. Michael in der Obersteiermark stimmen diese Berechnungen derzeit aber nicht mit den tatsächlichen Niederschlagsmengen überein. Daher setzen sich der Abgeordnete und Landwirt Andreas Kühberger und der Leobener Kammerobmann und Landeskammerrat Andreas Steinegger für eine Wetterstation in der Region ein. Kühberger hat daher eine entsprechende Petition im Nationalrat eingereicht.

„Unsere Bäuerinnen und Bauern sind die ersten, die unter den Folgen des Klimawandels leiden. Doch nur wir Bauern können die Ernährungssicherheit in Österreich nachhaltig garantieren. Deshalb ist es notwendig, unsere landwirtschaftlichen Betriebe auch vor wirtschaftlichen Risiken durch den Klimawandel zu schützen,“ beschreibt Kühberger die Gefahren des Klimawandels für unsere Landwirtschaft.

„Neben den staatlichen Maßnahmen können auch Ausfallversicherungen einen wichtigen Beitrag zur Planungssicherheit für unsere Landwirte leisten. Hier spielt vor allem die Dürreindexversicherung eine wichtige Rolle. Die Entschädigung wird dabei auf Basis der Wetterdaten der Messstationen, des staatlichen Wetterdienstes, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), berechnet“, erläutert der Mandatar.

„Doch das Gebiet um St. Michael und angrenzende Areale des Bezirks Leoben weisen Unterschiede bei den Niederschlägen auf. Dürreschäden treten dort deutlich früher auf als von der Versicherung berechnet. Deshalb sind die Bauern in dieser Region bei der Auszahlung der Versicherungen benachteiligt“, zeigt der Leobener Kammerobmann und Landeskammerrat Andreas Steinegger das Problem auf.

„Der Grund dafür ist, dass die Region über eigene klimatische Bedingungen verfügt und es keine Messstation vor Ort gibt. Daher haben wir eine Petition für eine Wetterstation ins Leben gerufen. Damit wollen wir für faire Bedingungen für die Landwirte in der Region sorgen,“ erklären Kühberger und Steinegger die Beweggründe für die Petition.

