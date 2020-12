«Wirtschaftskammer glasklar»: Grüne Wirtschaft macht alle WK-Budgets öffentlich

Neue Plattform wk-glasklar.gruenewirtschaft.at schafft Transparenz in der Black Box Wirtschaftskammer

Wien (OTS) - Überzogene Ausgaben beim Opernball, die Kassagreiferei einiger ausgewählter Fraktionen bei der Wahlkampffinanzierung, regelmäßig missglückte Kampagnen wie zuletzt bei der Plattform Kaufhaus Österreich und vieles mehr – die Entscheidungen über die Mittelverwendung der Wirtschaftskammer erfolgen häufig im kleinen Kreis und hinter verschlossenen Türen.

„Über Jahrzehnte hat der ÖVP-Wirtschaftsbund dafür gesorgt, dass den Unternehmer*innen in Österreich jeglicher Einblick in die Entscheidungen über die Verwendung ihrer Pflichtmitgliedsbeiträge in der Wirtschaftskammer verwehrt wird. Wir sind der Meinung, dass damit Schluss sein muss und die Wirtschaftskammerorganisationen ihren Mitgliedern glasklar berichten sollen, was sie mit den Beiträgen tun.“ , so Sabine Jungwirth, Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft.

In Österreich sind bekanntlich alle gewerblich tätigen Unternehmer*innen per Gesetz zur Mitgliedschaft bei der Wirtschaftskammer verpflichtet und müssen diese folglich auch über ihre Beiträge finanzieren. Wie diese verwendet werden, ist aber höchst intransparent – selbst für die Funktionär*innen der WK.

„Die Unternehmer*innen finanzieren einen riesigen PR-Apparat und Know-How-Zuarbeit für die ÖVP. Denn dank eines ausgeklügelten Wahlsystems ist seit eh und je der ÖVP-Wirtschaftsbund in der WK Mehrheitsfraktion. Ein großer Teil der Mitglieder, allen voran die EPU, die rund 60% der Mitglieder darstellen, fühlen sich aber kaum vertreten.“ , so Sabine Jungwirth weiter.

Wichtigste Grundlage aller Beschlüsse sind die Budgets aller Wirtschaftskammern und aller Branchenvertretungen. Die Beratungen und die Beschlüsse über die Voranschläge und die Rechnungsabschlüsse dürfen laut Wirtschaftskammergesetz nur in öffentlichen Sitzungen getroffen werden. „Diese Bestimmung wird aber häufig umgangen bzw. über das Stattfinden von Sitzungen in einer Form berichtet, dass es möglichst niemand erfährt. Deshalb stellen wir die Budgets hier öffentlich zur Verfügung.“, so die Bundessprecherin.

Als Detailinformation findet sich auf der Website bereits vorab auch die Darstellung der Gesamteinnahmen aller Wirtschaftskammerorganisationen, die Ausgaben für die Finanzierung der Kammerfraktionen und die Gesamtausgaben für die Funktionsentschädigungen der Präsident*innen, der Obleute und ihrer Stellvertretungen.

Und abschließend: „Wir werden diese Plattform nutzen, um weiter zu berichten und zu veröffentlichen, was in der Kammer passiert, bis Schluss ist mit diesen Methoden.“

