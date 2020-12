Lehner: 13 Krankenstandstage sind zu viel

Wien (OTS) - „13,3 Krankenstandstage sind zu viel. Wir müssen gemeinsam nach Lösungen suchen, damit die Arbeitnehmer gesünder werden und weniger in Krankenstand gehen“, erklärt Peter Lehner, SVS-Obmann und Co-Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger anlässlich des heute veröffentlichten Fehlzeitenreports. „Im Vergleich zu Österreich verzeichnet Deutschland nur 10,9 Krankenstandstage, die Schweiz 7,2. Zudem ist es alarmierend, dass sich die Tage im Vergleich zu 2018 erhöht haben“, sagt Lehner und ergänzt: „Die gesundheitsbeinträchtigenden Arbeiten nehmen kontinuierlich ab und viele Arbeitgeber-Betriebe setzen auf gesundheitsfördernde Maßnahmen für ihre Mitarbeiter. Dies muss sich künftig auch in den Zahlen niederschlagen.“

„Der Fehlzeitenreport zeigt klar, wir müssen den Präventionsgedanken stärker verankern und einen gesunden Lebensstil forcieren. Mit der Pandemie wurde uns vor Augen geführt, Gesundheit ist nicht nur die Aufgabe des Staates, sondern Gesundheit ist genauso Aufgabe und in der Verantwortung jedes Einzelnen“, erläutert Lehner. Zudem gelte es, Krankenstandsmissbrauch aktiv den Kampf anzusagen. „Es braucht ein Fair Play“, fordert der SVS-Obmann. „Krankenstandsmissbrauch schädigt den eigenen Arbeitgeber, ist unkollegial und belastet die Krankenversicherung“, so Lehner. „2021 wird für Österreich und unsere Betriebe ein Schlüsseljahr. Wir alle, egal ob Arbeitnehmer oder Unternehmer müssen gemeinsam und mit vollem Einsatz am Comeback für Österreich arbeiten. Dazu braucht es aktive und gesunde Mitarbeiter“, so Lehner abschließend.





Über die SVS, die Sozialversicherung der Selbständigen

Ein gesundes Land braucht gesunde Selbständige – und jemanden, der sich ihrer sozialen Absicherung verschrieben hat: Das ist die SVS. Eine 1,2 Mio. große Versichertengemeinschaft, die unter dem Motto „Gemeinsam gesünder“ von der Geburt bis ins hohe Alter füreinander da ist. Die SVS umfasst als Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung sämtliche Sparten und ist als bundesweiter, berufsständischer Träger organisiert. Neun eigene Gesundheitseinrichtungen mit über 1.000 Betten, 8.000 Vertragsärzte, 3.000 Zahnärzte sowie weitere 9.000 Vertragspartner, wie beispielsweise Physiotherapeuten und Logopäden, stehen den Versicherten in ganz Österreich zur Verfügung. Die SVS ist mit Beratertagen flächendeckend in 190 Gemeinden vor Ort vertreten. Das Gebarungsvolumen beträgt 9,5 Milliarden Euro. Obmann ist Peter Lehner, Generaldirektor ist Dipl.-Ing. Dr. Hans Aubauer.

