Grüne Wien/Pühringer zu Budget: Wien braucht Investitionen in eine wirklich zukunftsfähige Wirtschaft

Wien (OTS) - Investitionen in eine wirklich zukunftsfähige Wirtschaft fordert Stadträtin Judith Pühringer von den Grünen Wien in ihrer Budgetrede im Gemeinderat. „Mit der Corona-Krise erlebt unsere Welt eine gigantische Dekonstruktion des Alltags mitsamt seiner wirtschaftlichen Wirkungsbeziehungen. Es wird sichtbar, was die Welt zusammenhält – und was nicht. Welche Stärken unsere Systeme haben – und welche Schwächen. Ein Zurück in eine Welt, wie wir sie kannten, gibt es nicht. Genau darauf muss auch ein Budget reagieren – darauf, dass es kein Zurück in eine alte Welt gibt“, so Pühringer.

„Jede Zeit am Ende oder nach einer Krise ist die Zeit von Visionärinnen und Visionären – auf allen Ebenen. Investitionen, die diesen Umbrüchen Rechnung tragen, müssen gerade hier ansetzen und Investitionspakete schnüren, die genau so eine Art zu wirtschaften, befeuern: gemeinwohlorientiert, gemeinnützig, sozial-ökologisch, Klimajobs schaffend und gleichzeitig Jobs für die, die am Arbeitsmarkt schon jetzt ausgegrenzt und aussortiert werden“, so Pühringer.

Das jetzt vorgelegte Budget von SPÖ und Neos begleitet diese Umwälzungen und Transformationen nicht, es schreibt ein „more of the same“ weiter im Bereich der Arbeitsmarktpolitik. Es gibt viele Dimensionen von Arbeit – allen voran die Pflegearbeit und die Care-Arbeit, hauptsächlich von Frauen geleistet, aber auch die Freiwilligenarbeit und das Engagement von vielen Bürgerinnen und Bürgern – all diese Arbeit braucht auch existenzielle Absicherung. Die COVID-19-Krise hat die ungleiche Verteilung von Arbeit verstärkt. Eine generelle Arbeitszeitverkürzung in allen Branchen muss daher das Ziel sein. Die Stadt Wien aber könnte schon jetzt mit gutem Beispiel vorangehen und in allen Betrieben der Stadt bei vollem Lohnausgleich die Vollarbeitszeit auf 35 Stunden in der Woche reduzieren.

Was diesem neuen Wiener Budget auch fehlt ist eine der Krise angemessene einnahmenseitige Innovation. "Es braucht eine gerechte Verteilung der durch die Corona-Krise entstandenen Kosten. Vor einigen Tagen wurde in Buenos Aires in Argentinien eine Sondersteuer für die 12.000 reichsten Menschen des Landes beschlossen. Auch die Arbeiterkammer hat ein Modell einer befristeten Vermögensabgabe vorgestellt: ein Prozent der Haushalte in Österreich wären betroffen, 7 Milliarden Euro pro Jahr würden dadurch in den Staatshaushalt fließen. Ein Zukunftsbudget soll also kein Fortschreiben des Status Quo sein, sondern innovativ und klug auf die Herausforderungen der nahen Zukunft reagieren und entsprechend investieren", so Pühringer abschließend.



