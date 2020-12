Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 11.12.: Keine Wirtschaft ohne Nachhaltigkeit

Wien (OTS) - Der scheidende Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber ist zu Gast bei Michael Fröschl in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 11. Dezember um 9.42 Uhr in Ö1.

Zwölf Jahre lang stand Wolfgang Anzengruber an der Spitze des Verbund-Konzerns. Ende des Jahres läuft sein Vertrag aus. Der 64-jährige gebürtige Oberösterreicher räumt sein Büro in der Wiener Innenstadt. Anzengruber hat sein Amt 2009 mitten in der Finanzkrise angetreten. Jetzt endet seine Ära als Vorstandschef von Österreichs größtem Energieversorger während der Corona-Pandemie. Warum sich der Energiemanager für schärfere Klimaschutz-Maßnahmen einsetzt, was er zur Bewältigung der aktuellen Corona-Krise sagt und wie er sich den Ausbau der erneuerbaren Energien vorstellt ist in „Saldo“ zu hören.

